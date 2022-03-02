بنموسى: "ميثاق التنمية لن يعوض برامج الأحزاب ولا عمل المؤسسات"
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بنموسى يجتمع بممثلي “أساتذة التعاقد” لطي الملف بشكل نهائي

2022-03-02 / 10:50 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

يسعى شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة لطي مشكل أساتذة التعاقد بشكل نهائي و ذلك من خلال عدد من جلسات الحوار التي جمعته و ما تزال بالمتداخلين في هذا الملف.

الوزير بنموسى و منذ تقلده مفاتيح وزارة التربية الوطنية فتح باب الحوار مع النقابات و ممثلي أساتذة التعاقد من أجل حلحلة هذا الملف الذي عمر طويلا و كلف الشيء الكثير و أضاع على الأساتذة و التلاميذ على حد سواءا زمنا كبيرا.

و قرر بنموسى مجالسة مختلف المتداخلين في ملف “أساتذة التعاقد” و ذلك ضمن جلسات الحوار الاجتماعي مع النقابات التعليمية خاصة في ظل النقاش المستفيض المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.

و من شأن فتح الحوار مع مختلف ممثلي النقابات التعليمية إيجاد صيغ توافقية في هذا الملف الذي عمر طويلا، و تعاقب عليه أكثر من مسؤول وزاري دون أن يتم حله بشكل نهائي.

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تعليق واحد

  1. اسي الوزير راه خاصك تراجع نفسك وتقول بأنني راه تكرفست وأعدمت أصحاب الشواهد مافوق 30سنة لأنني اعرف احد سرباي في القهوة خراج العمل باش يعاون عائلته وفي نفس الوقت كان تيقرا وحصل على شواهد ولكن مع الأسف لم تكمل فرحته لان قرارك حطم كل من كان يعمل ويتابع قرائته وسي الوزير راه حنا فالدنيا وجمع شي حاجة يترحمو عليك راجع نفسك راه ولادنا هادو الله يجازيك

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