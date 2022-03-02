بنموسى يجتمع بممثلي “أساتذة التعاقد” لطي الملف بشكل نهائي

هبة بريس ـ الدار البيضاء

يسعى شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة لطي مشكل أساتذة التعاقد بشكل نهائي و ذلك من خلال عدد من جلسات الحوار التي جمعته و ما تزال بالمتداخلين في هذا الملف.

الوزير بنموسى و منذ تقلده مفاتيح وزارة التربية الوطنية فتح باب الحوار مع النقابات و ممثلي أساتذة التعاقد من أجل حلحلة هذا الملف الذي عمر طويلا و كلف الشيء الكثير و أضاع على الأساتذة و التلاميذ على حد سواءا زمنا كبيرا.

و قرر بنموسى مجالسة مختلف المتداخلين في ملف “أساتذة التعاقد” و ذلك ضمن جلسات الحوار الاجتماعي مع النقابات التعليمية خاصة في ظل النقاش المستفيض المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.

و من شأن فتح الحوار مع مختلف ممثلي النقابات التعليمية إيجاد صيغ توافقية في هذا الملف الذي عمر طويلا، و تعاقب عليه أكثر من مسؤول وزاري دون أن يتم حله بشكل نهائي.

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