إسبانيا ترسل أسلحة هجومية إلى أوكرانيا

هبة بريس - وكالات

أعلن رئيس وزراء المملكة بيدرو سانشيز، متحدثا في مجلس النواب أن السلطات الإسبانية قررت تزويد أوكرانيا بأسلحة هجومية.

وقال رئيس الوزراء: “إسبانيا ستزود المقاومة الأوكرانية بالمواد العسكرية الهجومية”.

وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.

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