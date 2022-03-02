ظهر في فيديو يسرق دراجة نارية.. توقيق شاب وشريكه بالبيضاء

هبة بريس - البيضاء

أحالت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين الشق بمدينة الدار البيضاء على النيابة العامة المختصة، شخصين يبلغان من العمر 20 و19 سنة، يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بسرقة دراجة نارية ومحاولة السرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض.

وكان أحد المشتبه فيهما قد أقدم على سرقة دراجة نارية كانت مركونة بالشارع العام بحي “الأسرة” بمدينة الدار البيضاء، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية عن تشخيص هوية المشتبه فيه، حيث تم توقيفه رفقة شخص آخر وهما في حالة تلبس بارتكاب محاولة للسرقة، وذلك قبل أن تمكن عملية الضبط والجس الوقائي من العثور بحوزتهما على سلاح أبيض.

وقد تم إيداع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0