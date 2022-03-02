ظهر في فيديو يسرق دراجة نارية.. توقيق شاب وشريكه بالبيضاء

2022-03-02 / 9:39 صباحًا
0
هبة بريس - البيضاء

أحالت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين الشق بمدينة الدار البيضاء على النيابة العامة المختصة، شخصين يبلغان من العمر 20 و19 سنة، يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بسرقة دراجة نارية ومحاولة السرقة تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض.

وكان أحد المشتبه فيهما قد أقدم على سرقة دراجة نارية كانت مركونة بالشارع العام بحي “الأسرة” بمدينة الدار البيضاء، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية عن تشخيص هوية المشتبه فيه، حيث تم توقيفه رفقة شخص آخر وهما في حالة تلبس بارتكاب محاولة للسرقة، وذلك قبل أن تمكن عملية الضبط والجس الوقائي من العثور بحوزتهما على سلاح أبيض.

وقد تم إيداع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أمن الرباط يوقف شخصين ويحجز أزيد من 1500 قرص طبي مخدر

أمن الرباط يوقف شخصين ويحجز أزيد من 1500 قرص…

2022-03-02 / 10:28 صباحًا
Photo of مختل عقليا “يشرمل” 3 أشخاص بالسلاح الأبيض ضواحي القنيطرة

مختل عقليا “يشرمل” 3 أشخاص بالسلاح الأبيض ضواحي القنيطرة

2022-03-01 / 10:42 مساءً
Photo of ابن جرير.. وفاة شخص كان رهن الحراسة النظرية

ابن جرير.. وفاة شخص كان رهن الحراسة النظرية

2022-02-27 / 11:18 صباحًا
Photo of مقتل مدير مدرسة متقاعد ضواحي الرشيدية

مقتل مدير مدرسة متقاعد ضواحي الرشيدية

2022-02-25 / 5:48 مساءً
Photo of إصابة 5 ضباط بالأكاديمية العسكرية بمكناس في حادث سير

إصابة 5 ضباط بالأكاديمية العسكرية بمكناس في حادث سير

2022-02-25 / 4:54 مساءً
Photo of تطوان.. توقيف المشتبه فيه الرئيسي في محاولة تهريب أزيد من 27 ألف قرص مخدر

تطوان.. توقيف المشتبه فيه الرئيسي في محاولة تهريب أزيد…

2022-02-24 / 5:19 مساءً
Photo of العيون: أمن المرسى يطيح بمبحوث عنه

العيون: أمن المرسى يطيح بمبحوث عنه

2022-02-24 / 9:17 صباحًا
Photo of تلميذة تلقي بنفسها من الطابق الاول لاعدادية بطنجة

تلميذة تلقي بنفسها من الطابق الاول لاعدادية بطنجة

2022-02-23 / 8:12 مساءً
Photo of إنقاذ 47 شخصا وانتشال 3 جثت في انقلاب قارب للهجرة السرية بوادي الذهب

إنقاذ 47 شخصا وانتشال 3 جثت في انقلاب قارب…

2022-02-23 / 1:09 مساءً
Photo of 23 قتيلا و2095 جريحا حصيلة حوادث السير بالمدن خلال أسبوع

23 قتيلا و2095 جريحا حصيلة حوادث السير بالمدن خلال…

2022-02-23 / 9:27 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق