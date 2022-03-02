تقرير.. أكثر من مليون و 200 ألف مغربي يشتغلون في قطاع البناء

هبة بريس ـ الدار البيضاء

نشرت المندوبية السامية للتخطيط مذكرتها الإخبارية للشهر الأخير و هي المذكرة التي تضمنت مجموعة من الأرقام و المعطيات بخصوص اليد العاملة النشيطة بالمغرب.

و حسب معطيات التقرير الحديث لمندوبية لحليمي، فيشغل قطاع البناء وحده بالمغرب ما يفوق المليون و مائتي ألف عامل و عاملة، و هو رقم يشكل نسبة مهمة من مجموع اليد العاملة النشيطة.

و يشغل قطاع البناء والأشغال العمومية بالضبط حوالي 1,21 مليون شخص وفق ذات التقرير، و هو ما يعني أن هذا القطاع يحتل الرتبة الخامسة في ترتيب القطاعات الأكثر توفيرا لمناصب الشغل ببلادنا.

و تأتي مهن الخدمات في مقدمة هاته القطاعات، متبوعة بالتجارة في المرتبة الثانية، و تليها الفلاحة ثم قطاع الصناعة رابعا، علما أن اليد العاملة النشيطة بالمغرب تتجاوز العشرة ملايين.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0