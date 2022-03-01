محلل سياسي لهبة بريس : السلطات المغربية تتعامل بصورة عاجلة مع الوضع باوكرانيا
قال المحلل السياسي محمد بودن ان ” السلطات المغربية تتعامل بصورة عاجلة مع الوضع باوكرانيا بحيث لم تترك عدد من المواطنين المغاربة يواجهون أوضاعا صعبة ومعقدة بمفردهم لأن الجالية المغربية المقيمة بالخارج تتمتع بعناية ملكية خاصة و رعايتها و حمايتها تقع ضمن أولويات عمل المؤسسات الوطنية”
واشار بودن انه ” لابد من الاشارة الى أن التضامن بين عدد من المواطنين المغاربة بأوكرانيا أسهم بشكل واضح في مواجهتهم للتحديات و العوائق والحفاظ على سلامتهم الشخصية و ممتلكاتهم سواء في محطات القطار او على الطرق أو مشيا على الأقدام نحو المعابر الحدودية. ”
وتابع في تصريح خص به هبة بريس ” في الواقع المملكة المغربية بواسطة سفاراتها بأوكرانيا و البلدان المجاورة تبذل قصارى جهدها لحماية المواطنين المغاربة ومدهم بمعلومات حول المعابر الحدودية الآمنة وتيسير عبورهم ومساعدة من ليس باستطاعتهم تحمل التكاليف وتقديم معلومات هامة منذ ظهور أولى بوادر الأزمة”
ويرى بودن انه ” بالنظر إلى الوضع في أوكرانيا وعلى الحدود ، فإن أول ما تقوم به الأطقم الساهرة بحضور شخصي لسفراء جلالة الملك يتعلق بطمأنة المواطنين والتخفيف من قلقهم عبر عملية تواصلية في مختلف المناطق الحدودية سواء مع بولندا او رومانيا او مولدافيا أو سلوفاكيا او هنغاريا من أجل سماع احتياجاتهم والتأكد من أنهم يستطيعون الاتصال في أي وقت وقد قامت الخلية الموجودة على مستوى وزارة الخارجية بتعزيز قنوات الاتصال حتى يتمكن المواطنون و أسرهم من التواصل”
وبالنسبة للمواطنين الموجودين في اوكرانيا يردف بودن ان ” المصالح الدبلوماسية لم تفوت ان تذكرهم باحتياطات السلامة وتجنب الخروج أثناء حظر التجول في انتظار تحسن الأوضاع لضمان سلامتهم و أمنهم خاصة مع استمرار أصوات صفارات الإنذار.” .
وسجل بودن ان” أهم شيء في الوقت الحالي هو عودة عدد من المواطنين وفي ظل الظروف الحالية يتقدم العديد من المواطنين بالعودة للمغرب و السلطات المغربية تعمل بشكل مكثف على تأمين نجاح هاته المهمة الاستثنائية التي تعكس قيمة المواطن وتؤكد بالملموس أن المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس تسير في منحى تصاعدي ينظر اليه بإعجاب و تقدير من قبل الرأي العام في عدد من دول المنطقة التي تعذر عليها تقديم جواب بخصوص وضع جالياتها اليوم في أوكرانيا”
محمد بودن اكاديمي ومحلل سياسي ،رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية و المؤسساتية.
20 تعليقات
عاش الملك محمد السادس نصره الله وايده دائما سباقا لحماية الجالية المغربية أينما كانت فهو دائما يتابع خطواتها فالحمد شعارنا هو الله الوطن الملك..
اللهم اصلح احوالهم وازل همومهم وارح قلوبهم وأنزل السكينة والطمأنينة يآرب في هذه الأيام المباركة ونحن مقبلين على شهر رمضان المبارك إنك سميع مجيب الدعاء..
كل الدول العربية والغربية تجلب أبنائها وجاليتها بالمجان ما عادا المغرب ..هل لهذه الدرجة هم أرخص عند وطنهم….
كل ما يهمنا حالياً هو سلامتهم والرجوع إلى وطنهم سالمين لأهاليهم ودويهم..
قلوبنا معهم دائما وندعوا لهم بالفرج القريب يآرب ..وانتهاء هذه الحرب …ورجوع أوكرانيا إلى مجراها الطبيعي …
يجب على السفارة المغربية أن تجد حلا مناسبا لاسترجاع الجالية المغربية فوراً إلى المغرب وإن تسرع في ذالك ….
ما علينا سوى بالدعاء لهم والصلاة وقراءة القرآن الكريم هذآ مانستطيع بفعله والله المعان. ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
إذا بقيت الحرب مستمرة أكثر .. فالعالم سيعرف انهيارا في الإقتصاد العالمي زائد على ذالك البطالة والتشرد والارتفاع في الإعاقة البدنية ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي لهذا يجب على السلطات السياسية أن تجد حلا مناسبا للحد من هذه الحرب الفتاكة….
يجب التدخل الفوري لوقف هذه الحرب الأمر زاد عن حده … لأن حرب اوكرانيا وروسيا تؤلم القلب ودموع العين تتمزق لأن الضحايا ابرياء لاذنب لهم في ما يحصل بين السياسيين.. ولاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم..
روسيا خدعت الجميع واوكرانيا تؤدي الثمن غالي في مواطنيها..لو استمرت لمدة طويلة لقدر الله ستحطم العلاقات الدبلوماسية بين العالم…
المشكل الكبير يبقى مع اوكرانيا وحلفائها لأن لو طالبت أوكرانيا الجاليات العربية بالمغادرة من قبل لما كان العكس صحيح…
يجب على العالقين في أوكرانيا وعند الحدود يجب بالاتصال بالسفارة المغربية لتجد لهم حلا لتخرجهم في أسرع وقت ممكن لإنقاذ الموقف…
ما مصير الجالية المغربية عند عودتها إلى المغرب على العلم أن المغرب يعيش وضعية صعبة للغاية…
هل الحكومة وجدت حلا مناسبا يرضي الطلبة والطالبات عند عودتهم إلى بلادهم بمتابعة دراساتهم الجامعية ام تضعهم في لائحة البطالة والتشرد والانحراف وووووووو هههههههههههه
يبقى السؤال مطروح ؛ ما مصير الجالية المغربية في بلدها هل ستوفر لها الحكومة الجديدة عيشة رفاهية ؟؟؟؟؟؟ سؤال يتطلب إجابته…
بصورة عاجلة ،يا سبحان الله، لانهم ابناء الطبقة البرجوازية اكثرهم.
سيأتي الدور عليكم ،لان العالم بدأ يتغير
نطلب من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ان يتم فوراً في إدماجهم في الجامعات بدون شروط يفرضها عليهم حتى لا تكون الصدمة أقوى لهم …
مشكلتنا في المغرب ليس لدينا جودة عالية في التعليم والاكبر من ذالك كثرة البطالة والتشرد وكيف يعقل على الدولة المغربية أن تحل هذه المشاكل يكفي عليها حل مشاكلها الخاصة فقط…….
يجب على السفارة المغربية إيجاد حل المشكل عما قريب لاسترجاع جميع الجالية المغربية المجودة هناك….
الوضع الراهن أصبح لايبشر بالخير لطفك بهم يآرب… والمشكل ان المصلحة الاقتصادية هي المحرك الرئيسي القوي…