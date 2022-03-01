محلل سياسي لهبة بريس : السلطات المغربية تتعامل بصورة عاجلة مع الوضع باوكرانيا

2022-03-01 / 11:47 مساءً
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هبة بريس _ عبد الله عياش

قال المحلل السياسي محمد بودن ان ” السلطات المغربية تتعامل بصورة عاجلة مع الوضع باوكرانيا بحيث لم تترك عدد من المواطنين المغاربة يواجهون أوضاعا صعبة ومعقدة بمفردهم لأن الجالية المغربية المقيمة بالخارج تتمتع بعناية ملكية خاصة و رعايتها و حمايتها تقع ضمن أولويات عمل المؤسسات الوطنية”

واشار بودن انه ” لابد من الاشارة الى أن التضامن بين عدد من المواطنين المغاربة بأوكرانيا أسهم بشكل واضح في مواجهتهم للتحديات و العوائق والحفاظ على سلامتهم الشخصية و ممتلكاتهم سواء في محطات القطار او على الطرق أو مشيا على الأقدام نحو المعابر الحدودية. ”

وتابع في تصريح خص به هبة بريس ” في الواقع المملكة المغربية بواسطة سفاراتها بأوكرانيا و البلدان المجاورة تبذل قصارى جهدها لحماية المواطنين المغاربة ومدهم بمعلومات حول المعابر الحدودية الآمنة وتيسير عبورهم ومساعدة من ليس باستطاعتهم تحمل التكاليف وتقديم معلومات هامة منذ ظهور أولى بوادر الأزمة”

ويرى بودن انه ” بالنظر إلى الوضع في أوكرانيا وعلى الحدود ، فإن أول ما تقوم به الأطقم الساهرة بحضور شخصي لسفراء جلالة الملك يتعلق بطمأنة المواطنين والتخفيف من قلقهم عبر عملية تواصلية في مختلف المناطق الحدودية سواء مع بولندا او رومانيا او مولدافيا أو سلوفاكيا او هنغاريا من أجل سماع احتياجاتهم والتأكد من أنهم يستطيعون الاتصال في أي وقت وقد قامت الخلية الموجودة على مستوى وزارة الخارجية بتعزيز قنوات الاتصال حتى يتمكن المواطنون و أسرهم من التواصل”

وبالنسبة للمواطنين الموجودين في اوكرانيا يردف بودن ان ” المصالح الدبلوماسية لم تفوت ان تذكرهم باحتياطات السلامة وتجنب الخروج أثناء حظر التجول في انتظار تحسن الأوضاع لضمان سلامتهم و أمنهم خاصة مع استمرار أصوات صفارات الإنذار.” .

وسجل بودن ان” أهم شيء في الوقت الحالي هو عودة عدد من المواطنين وفي ظل الظروف الحالية يتقدم العديد من المواطنين بالعودة للمغرب و السلطات المغربية تعمل بشكل مكثف على تأمين نجاح هاته المهمة الاستثنائية التي تعكس قيمة المواطن وتؤكد بالملموس أن المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس تسير في منحى تصاعدي ينظر اليه بإعجاب و تقدير من قبل الرأي العام في عدد من دول المنطقة التي تعذر عليها تقديم جواب بخصوص وضع جالياتها اليوم في أوكرانيا”

محمد بودن اكاديمي ومحلل سياسي ،رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية و المؤسساتية.

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