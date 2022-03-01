ثلاث شركات شحن عملاقة توقف النقل من وإلى روسيا

هبة بريس _ وكالات

اتخذت ثلاث شركات شحن عملاقة قرارات بإلغاء الحجوزات الجديدة من وإلى روسيا، الثلاثاء، مبررة ذلك بتزايد القلق بشأن تصاعد الأزمة الأوكرانية.

وقالت شركة الشحن العملاقة ميرسك في بيان، إنها ستعلق الحجوزات الجديدة من وإلى روسيا بشكل مؤقت، باستثناء المواد الغذائية والإمدادات الطبية والإنسانية”.

وأضافت في بيان نقلته CNN أن “استقرار وسلامة عملياتنا يتأثران بالفعل بشكل مباشر وغير مباشر بالعقوبات”.

وأضافت الشركة “نحن قلقون للغاية من استمرار تصاعد الأزمة في أوكرانيا”، مشيرة إلى أنها بدأت “ترى التأثير على تدفقات سلسلة التوريد العالمية مثل التأخير، واحتجاز البضائع من قبل السلطات الجمركية عبر مختلف مراكز الشحن، وآثار تشغيلية لا يمكن التنبؤ بها”.

وأضافت الشركة التي تتخذ من الدنمارك مقرا لها أنها “لا تستطيع تلقي أو دفع مبالغ لأي بنوك روسية خاضعة للعقوبات، أو أي طرف آخر خاضع للعقوبات”.

كما ذكرت شركة MSC للنقل البحري، وهي من أكبر شركات الشحن في العالم إنها ستوقف جميع حجوزات الشحن من وإلى روسيا اعتبارا من الثلاثاء.

وقالت الشركة فى بيان لها إن ذلك سيشمل “جميع مناطق الوصول بما فيها البلطيق والبحر الاسود والشرق الاقصى الروسي”.

لكن شركة MSC ستواصل قبول الحجوزات لتسليم السلع الأساسية مثل المواد الغذائية والمعدات الطبية والسلع الإنسانية.

كما علقت شركة شحن أخرى هي، CMA CGM، جميع الحجوزات من وإلى روسيا يوم الثلاثاء “من أجل السلامة”.

وقالت الشركة: “لا تزال أولوياتنا القصوى هي حماية موظفينا وضمان استمرارية سلسلة التوريد الخاصة قدر الإمكان.

ولا تشترط العقوبات وقف الإبحار إلى روسيا ولكنها علامة أخرى على أن الشركات تجد أن من مصلحتها قطع العلاقات التجارية مع موسكو، بحسب سي أن أن التي قالت إن مثل هذه التحركات تفرض ضغوطا إضافية على الاقتصاد الروسي _ وفق ما قالته الحرة

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