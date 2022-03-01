مختل عقليا “يشرمل” 3 أشخاص بالسلاح الأبيض ضواحي القنيطرة

2022-03-01 / 10:42 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أفادت السلطات المحلية بإقليم القنيطرة، بأن شخصا تظهر عليه علامات الاضطراب العقلي، اعتدى اليوم الثلاثاء، بالسلاح الأبيض على 3 أشخاص، أصيب أحدهم بجروح بليغة، وذلك بالمنطقة الصناعية المندمجة أولاد بورحمة، (جماعة عامر السفلية)، إقليم القنيطرة.

وأشارت إلى أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى الإدريسي بالقنيطرة من أجل تلقي الإسعافات اللازمة، فيما تم ضبط المعتدي من طرف مصالح الدرك الملكي

و يجرى حاليا إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد دوافع ارتكابه هذه الأفعال الإجرامية.

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