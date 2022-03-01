زيلينسكي يعلن استعداده الجلوس على طاولة المفاوضات مع بوتين

2022-03-01 / 10:19 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه “مستعد لعقد مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”.

وأضاف زيلينسكي أنه “لا يرى أي نتائج بعد المفاوضات بين الوفدين الأوكراني والروسي، وبحسبه، فهناك حاجة إلى حل وسط لمواصلة الحوار”.

وأردف الرئيس الأوكراني في مقابلة مع شبكة “سي إن إن”، نشر جزءا منها عبر حسابه على “تيلغرام”، اليوم الثلاثاء: “ما زلت لا أشعر من هذا الاجتماع الأول بشأن التفاصيل، هناك شيء واحد فقط، وهو أن فرصة الاجتماع مرة أخرى والتحدث عن خطوات إلى الأمام تبلغ 1%”.

واعتبر زيلينسكي، أنه “من أجل مواصلة المفاوضات، هناك حاجة إلى الرغبة في التسوية

وأوضح زيلينسكي: “من أجل اتخاذ خطوات للأمام، أنت بحاجة إلى شخص يتخذ خطوات إلى الأمام، وحيث توجد مشاكل كبيرة ومخاطر فقدان الأرواح كل يوم، عليك أن تتراجع إلى الوراء، هذا حوار”.

وصرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن “إمكانية عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي غير مستبعدة، ولكن يجب تهيئة الظروف لذلك”.

وأشار لوكاشينكو في لقاء مع أعضاء مجلس الأمن وقيادة مجلس الوزراء إلى أنه “ينبغي تحية زعيمي البلدين على مواقفهم الشخصية من عملية التفاوض، والتي بفضلها عقد الاجتماع في منطقة بريبيات البيلاروسية”، حسبما ذكرته وكالة “بيلتا” للأنباء، اليوم الثلاثاء.

وأضاف: “هذه ميزة بوتين، كان بإمكانه التخلي عن هذه المفاوضات، والتذرع بأنهم أفشلوها، مرة أخرى، لكنه لم يرفض المفاوضات رغم ذلك”.

وأشاد لوكاشينكو بميزة لدى زيلينسكي، حيث أنه “لم يكن يتوقع أن يوافق على التفاوض

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تعليق واحد

  1. الأرض روسية أكرانية الدماء روسية أكرانية فماذا خسر الناتو كي يصلح بل هو المحرض كما في اليمن الأرض أرض عربية الدماء دماء عربية فلا داعي لإقفاف الحرب إنه الشيطان الأكبر

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