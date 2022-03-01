Changement d’uniforme, mercredi (11/01/17) à Rabat, pour les fonctionnaires de la Direction Générale de la Sûreté Nationale. Ce changement d'uniforme s'inscrit dans le cadre de la stratégie de modernisation de l'appareil sécuritaire national et de développement des structures policières.

38 مخالفة سير تضخ 660 مليونا في صندوق الدولة

2022-03-01 / 9:45 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

تمكنت مصالح الأمن خلال الأسبوع الممتد من 21 إلى 27 فبراير 2022، من تسجيل 38 ألفا و648 مخالفة، وإنجاز 7139 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 31 ألفا و509 غرامات صلحية.

وقال بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، الثلاثاء، إن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 6 ملايين و595 ألفا و200 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4 آلاف و537 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7139 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 190 مركبة.

ولقي 12 شخصا مصرعهم وأصيب 1981 آخرون بجروح، إصابات 73 منهم بليغة، في 1487 حادثة سير داخل المناطق الحضرية.

وعزت الشرطة الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، عدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، السير في يسار الطريق، السياقة في حالة سكر، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع

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‫4 تعليقات

  2. بالاضافة لهده المخالفات هناك الشطط في استعمال السلطة
    بعض البوليس باغين يطلعو كراد على حساب جيب المواطن

  4. شكرا حرب الطرق ستنتهى باذن الله بهذه الخطوة الرائعة والتى تضرب اصحاب الفوضى فى الجيب ،هذا ما فعلته أوروبا .نعم انكم فى الطريق الصحيح وشكرا للامن .

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