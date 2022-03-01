المغرب يلغي إجبارية خضوع جميع المسافرين لفحص كوفيد بالمطارات

2022-03-01 / 9:12 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

قرر المغرب وقف إلزام جميع الركاب الواصلين إلى المطارات المغربية بالخضوع لاختبارات فحص كوفيد 19.

و قال المكتب الوطني للمطارات، إن اختبارات الكشف عن فيروس كورونا لم تعد إجبارية بالنسبة لجميع المسافرين، عند الوصول إلى مطارات المغرب قبل ان يضيف انه سيتم الاكتفاء بإخضاع بعض المسافرين للاختبار المستضد بصورة عشوائية.

ويأتي هذا القرار تزامنا مع إعلان المغرب اليوم الثلاثاء انتهاء موجة (أوميكرون) بعد أسبوعين متتاليين من المستوى الأخضر، لتبدأ مرحلة ما بعد الموجة أو الفترة البينية الثالثة.

وأعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، انتهاء موجة (أوميكرون) بعد أسبوعين متتالين من المستوى الأخضر، لتبدأ مرحلة ما بعد الموجة أو الفترة البينية الثالثة.

وقال معاذ المرابط، منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في تقديمه للحصيلة نصف الشهرية الخاصة بالحالة الوبائية للجائحة خلال الفترة الممتدة من الـ15 فبراير المنصرم إلى الـ28 منه، “هكذا تكون موجة أوميكرون كما كان متوقعا، موجة سريعة وقصيرة استمرت 11 أسبوعا وبلغت ذروتها في الأسبوع الممتد من 17 إلى 23 يناير 2022 “.

وأضاف المرابط أنه مقارنة بالموجة “دلتا”، فإن موجة أوميكرون “أقل ضراوة وفتكا بالنصف، حيث بلغت نسبة الحالات الخطيرة والحرجة خلال موجة دلتا 4,3 في المائة؛ بينما في موجة أوميكرون بلغت هذه النسبة 2 في المائة، أي أقل من النصف

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تعليق واحد

  1. ملاحظة: التحليلة السريعة غير مجدية وغير فعالة ولاتعطي نتائج حقيقية فقط ضياع الوقت والمال.اتذكر انهم نصبوا خيمة خارج أبواب المطار مثل الموسم قلت لهم خاصكم غير اللوز والكركاع وان التحليلة لاتعطي نتائج حقيقية.

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