وسائل إعلام : كندا تمنع دخول السفن الروسية إلى موانئها
هبة بريس _ وكالات
قررت السلطات الكندية حظر دخول السفن الروسية موانئها على خلفية التطورات في أوكرانيا، حسب قناة “سي تي في” التلفزيونية الكندية اليوم الثلاثاء.
وأشارت القناة إلى أن القرار بهذا الشأن جرى اتخاذه خلال جلسة مغلقة عقدها مجلس الوزراء اليوم.
وذكرت القناة أن الإجراء المذكور سيدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع، دون الكشف عن تفاصيل أخرى.
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تعليق واحد
و المغرب كذالك ان يفعل المثل و منع الباخرات الكبيرة من الصيد في المياه المغربية اولا انها لم تعترف بالصحراء المغربية و ثانيا المجريم بوتين يقتل في الشعب الاكراني الاطفال و الشيوخ و حتى المستشفيات و يهدد العالم بالاسلحة النواوية يريد القضاء على البشرية انه مجرم و خلافة لهتلير النازي .