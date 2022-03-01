وسائل إعلام : كندا تمنع دخول السفن الروسية إلى موانئها

2022-03-01 / 8:47 مساءً
1
هبة بريس _ وكالات

قررت السلطات الكندية حظر دخول السفن الروسية موانئها على خلفية التطورات في أوكرانيا، حسب قناة “سي تي في” التلفزيونية الكندية اليوم الثلاثاء.

وأشارت القناة إلى أن القرار بهذا الشأن جرى اتخاذه خلال جلسة مغلقة عقدها مجلس الوزراء اليوم.

وذكرت القناة أن الإجراء المذكور سيدخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع، دون الكشف عن تفاصيل أخرى.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ثلاث شركات شحن عملاقة توقف النقل من وإلى روسيا

ثلاث شركات شحن عملاقة توقف النقل من وإلى روسيا

2022-03-01 / 11:29 مساءً
Photo of ترودو: العقوبات الكندية ضد روسيا ستبقى قائمة

ترودو: العقوبات الكندية ضد روسيا ستبقى قائمة

2022-03-01 / 11:16 مساءً
Photo of العدل الدولية تنظر في شكوى أوكرانيا ضد روسيا

العدل الدولية تنظر في شكوى أوكرانيا ضد روسيا

2022-03-01 / 10:57 مساءً
Photo of 38 مخالفة سير تضخ 660 مليونا في صندوق الدولة

38 مخالفة سير تضخ 660 مليونا في صندوق الدولة

2022-03-01 / 9:45 مساءً
Photo of الصين: الدعم الأمريكي لتايوان سيكون عبثيا ولن يجدي نفعا

الصين: الدعم الأمريكي لتايوان سيكون عبثيا ولن يجدي نفعا

2022-03-01 / 8:52 مساءً
Photo of بينها لامبورغيني وبورش وبنتلي.. غرق سفينة تحمل 4000 سيارة في المحيط

بينها لامبورغيني وبورش وبنتلي.. غرق سفينة تحمل 4000 سيارة…

2022-03-01 / 7:59 مساءً
Photo of سفير روسيا في مصر: هدف عمليتنا في أوكرانيا نزع سلاحها

سفير روسيا في مصر: هدف عمليتنا في أوكرانيا نزع…

2022-03-01 / 6:59 مساءً
Photo of أوكرانيا تهدد بشن هجمات صاروخية على بيلاروس

أوكرانيا تهدد بشن هجمات صاروخية على بيلاروس

2022-03-01 / 6:42 مساءً
Photo of واشنطن تدعو لطرد روسيا من مجلس حقوق الإنسان

واشنطن تدعو لطرد روسيا من مجلس حقوق الإنسان

2022-03-01 / 6:27 مساءً
Photo of بلينكن: على روسيا وقف العملية العسكرية في أوكرانيا بلا شروط

بلينكن: على روسيا وقف العملية العسكرية في أوكرانيا بلا…

2022-03-01 / 5:12 مساءً

تعليق واحد

  1. و المغرب كذالك ان يفعل المثل و منع الباخرات الكبيرة من الصيد في المياه المغربية اولا انها لم تعترف بالصحراء المغربية و ثانيا المجريم بوتين يقتل في الشعب الاكراني الاطفال و الشيوخ و حتى المستشفيات و يهدد العالم بالاسلحة النواوية يريد القضاء على البشرية انه مجرم و خلافة لهتلير النازي .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق