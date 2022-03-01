السلطات المغربية تعبر عن استغرابها لمحاولة منظمات غير حكومية التأثير على السير العادي للعدالة في ملف عمر راضي
عمرالراضي

النيابة تطلب “حكما مشددا” على الراضي بقضيتي التخابر والاعتداء الجنسي

2022-03-01 / 8:39 مساءً
1
هبة بريس _ الرباط

طلبت النيابة العامة أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الثلاثاء، تشديد عقوبة الصحفي عمر الراضي إلى السجن عشرة أعوام، بعدما أدين ابتدائيا بالسجن ستة أعوام بتهمتي “التخابر” و”اعتداء جنسي”، وهما تهمتان ظل ينفيهما معتبرا محاكمته “سياسية”.

وقال ممثل الادعاء في مرافعته “نلتمس رفع الحكم الذي صدر في المرحلة الابتدائية ضد المتهم إلى العقوبة القصوى، بالنظر إلى القرائن التي تدينه”.

وأوقف الراضي (35 عاما)، وهو أيضا ناشط حقوقي معروف بآرائه المنتقدة للسلطات، في يوليو 2020 لاتهامه من طرف النيابة العامة “بالتخابر مع عملاء دولة أجنبية”. فضلا عن تهمة “اعتداء جنسي” إثر شكوى ضده من زميلة سابقة له في العمل.

وحكم عليه بعد عام على ذلك، ابتدائيا بالسجن ستة أعوام.

وأكد ممثل النيابة العامة الثلاثاء أن هؤلاء الدبلوماسيين “ضباط مخابرات”، معتبرا تواصل الراضي معهم “دليلا على إدانته، بينما ينفي الأخير هذه التهمة مشددا على أن هذا التواصل كان في إطار عمله الصحافي.

وأوضح ممثل النيابة العامة أيضا أن الصحافي متهم “بتقديم معلومات استخباراتية” لشركتين بريطانيتين للاستشارات الاقتصادية (ج3 وكي). بينما يؤكد الراضي أنه أنجز لحسابهما دراستين حول مشروعي استثمار في المغرب بصفته صحفيا متخصصا في الاقتصاد، اعتمادا على معلومات متاحة للعموم.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of كان يحضر لعملية إرهابية ب”سيارة مفخخة”.. “البسيج” يوقف متطرفا بطاطا

كان يحضر لعملية إرهابية ب”سيارة مفخخة”.. “البسيج” يوقف متطرفا…

2022-03-02 / 9:20 صباحًا
Photo of مندوبية التخطيط: “النساء أكثر انخراطا في صناديق التقاعد من الرجال”

مندوبية التخطيط: “النساء أكثر انخراطا في صناديق التقاعد من…

2022-03-02 / 9:14 صباحًا
Photo of تقرير.. أكثر من مليون و 200 ألف مغربي يشتغلون في قطاع البناء

تقرير.. أكثر من مليون و 200 ألف مغربي يشتغلون…

2022-03-02 / 7:30 صباحًا
Photo of طقس الأربعاء.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

طقس الأربعاء.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

2022-03-02 / 7:00 صباحًا
Photo of محلل سياسي لهبة بريس : السلطات المغربية تتعامل بصورة عاجلة مع الوضع باوكرانيا

محلل سياسي لهبة بريس : السلطات المغربية تتعامل بصورة…

2022-03-01 / 11:47 مساءً
Photo of مباحثات لوهبي على هامش الدورة الـ 49 لمجلس حقوق الإنسان

مباحثات لوهبي على هامش الدورة الـ 49 لمجلس حقوق…

2022-03-01 / 10:27 مساءً
Photo of زيلينسكي يعلن استعداده الجلوس على طاولة المفاوضات مع بوتين

زيلينسكي يعلن استعداده الجلوس على طاولة المفاوضات مع بوتين

2022-03-01 / 10:19 مساءً
Photo of المغرب يلغي إجبارية خضوع جميع المسافرين لفحص كوفيد بالمطارات

المغرب يلغي إجبارية خضوع جميع المسافرين لفحص كوفيد بالمطارات

2022-03-01 / 9:12 مساءً
Photo of ستوديوهات هوليوود توقف طرح أفلامها على شاشات السينما في روسيا

ستوديوهات هوليوود توقف طرح أفلامها على شاشات السينما في…

2022-03-01 / 7:29 مساءً
Photo of الفضاء البيئي بسطات يحتضر في صمت

الفضاء البيئي بسطات يحتضر في صمت

2022-03-01 / 5:39 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق