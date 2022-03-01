مجلس النواب يشارك في أشغال الدورة العادية الأولى لبرلمان مجموعة دول الأنديز

هبة بريس _ الرباط

شارك مجلس النواب في أشغال الدورة العادية الأولى لسنة 2022 لبرلمان مجموعة دول الأنديز التي تحتضنها العاصمة الكولومبية بوغوتا ما بين 28 فبراير و 2 مارس الجاري.

وضم وفد مجلس النواب عضوي الشعبة الوطنية البرلمانية لدى هذه المؤسسة الجهوية: النائبة البرلمانية فاتن الغالي من فريق التجمع الوطني للأحرار والنائب محمد التويمي بنجلون من فريق الأصالة والمعاصرة.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن هذه المشاركة تندرج في إطار مواكبة أنشطة برلمان مجموعة دول الأنديز من أجل تمتين أواصر الصداقة مع ممثلي شعوب هذه الدول وتعميق قنوات التواصل البرلماني مع هذه المنطقة من العالم،مشيرا إلى أن وفد المجلس شارك في أشغال الجلسة العامة واجتماعات اللجان الدائمة وعلى رأسها لجنة السياسة الخارجية والعلاقات البرلمانية.

وعلى هامش هذه المشاركة أجرى أعضاء الوفد البرلماني لقاء مع رئيس مجموعة دول الأنديز ،خوان بابلو ليتيليي موريل، تم خلاله استعراض التقدم الذي تعرفه المملكة المغربية في مختلف المجالات بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة محمد السادس، بما فيها منطلقات النموذج التنموي الجديد من قبيل تعميم التغطية الصحية ورعاية الدولة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان والمرأة.

وتم التركيز أيضا، على التقدم الحاصل في الأقاليم الجنوبية للمملكة من خلال الاستثمار التجاري و الاقتصادي بها و تقوية البنيات التحتية، مع التنديد في المقابل، بكل الممارسات اللاإنسانية و الانتهاكات و الفظائع الصادرة عن +البوليساريو+ .

وفي نفس السياق، أكد الوفد على تقاسم البرلمان المغربي وبرلمان مجموعة دول الأنديز لنفس التطلعات والرهانات الآنية والمستقبلية خاصة المتعلقة بالهجرة والقضاء والعنف ضد المرأة، مشددا على أن المملكة المغربية ستكون دائما داعمة لجميع القضايا المرتبطة بمنطقة الانديز، حيث يشكل المغرب بفضل موقعه الجغرافي الاستراتيجي بوابة تعاون بين القارة الأمريكية والافريقية والعالم العربي.

ومن جانب آخر، أوضح الوفد المغربي الموقف الرسمي للمملكة بخصوص الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، الداعم للوحدة الترابية لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وعدم استعمال القوة في حل النزاعات.

ومن جهته، نوه رئيس مجموعة دول الأنديز بالتقدم الذي تعرفه المملكة المغربية في مختلف المجالات، وكذا بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين دول المجموعة والمغرب ورغبة المؤسسة التي يرأسها في تطوير العلاقات المشتركة مركزا على دعمه اللامشروط لقضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية.

وتجدر الإشارة إلى أن برلمان مجموعة دول الأنديز هو منظمة برلمانية أنشأت سنة 1979 وانضم إليها البرلمان المغربي كعضو ملاحظ سنة 1996، وتسعى هذه المنظمة التي تتكون من 25 عضوا منتخبا بمعدل خمسة برلمانيين من كل دولة (بوليفيا وكولومبيا والإكوادور والبيرو والشيلي) إلى تنسيق التشريعات وتسريع الاندماج بين دول هذا التجمع.

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