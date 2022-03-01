” ايفان كوركوك ” لبوريطة : فتحنا ممرا آمنا لمغاربة اوكرانيا

2022-03-01 / 7:23 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أجرى وزير الشؤون الخارجية والأوروبية السلوفاكي، ايفان كوركوك، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

وأوضح وزير الشؤون الخارجية والأوروبية السلوفاكي في تغريدة على موقع “تويتر”، أن هذا الاتصال تناول أساسا، الوضع في أوكرانيا، وكذا موضوع استقبال المغاربة المقيمين في هذا البلد الواقع في شرق أوروبا، عبر الحدود السلوفاكية.

وأبرز كوركوك أن جمهورية سلوفاكيا فتحت “ممرا آمنا لأكثر من 1300 مواطن مغربي”، موضحا أنه جدد التأكيد لبوريطة على “ضرورة مواصلة تنسيقنا الوثيق من أجل عودة سريعة لمغاربة أوكرانيا”.

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