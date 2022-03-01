سفير روسيا في مصر: هدف عمليتنا في أوكرانيا نزع سلاحها

2022-03-01 / 6:59 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أكد سفير روسيا لدى مصر غيورغي بوريسينكو أن الهدف الرئيسي للعملية الروسية في أوكرانيا نزع سلاحها واجتثاث النازية منها، ولاسيما بعد تصريحات كييف بنيّتها امتلاك سلاح نووي تهددنا به.

وشدد بوريسينكو على أن “روسيا لم تبدٲ هذه الحرب على الإطلاق، بل تريد ٳنهاء الحرب ضد دونباس”، مشيرا إلى أن “واشنطن التي تسيطر على نظام كييف كاملا وعواصم غربية أخرى تابعت بسرور مقتل الروس وعودة ٲوكرانيا إلى أيام “الرايخ الثالث” النازي عندما احتلت ألمانيا الهتلرية ٲراضيها، علاوة على ذلك، بدأت أوكرانيا تستخدم نشر القوات الأمريكية وغيرها من قوات الناتو وأسلحتها لخلق تهديد عسكري مباشر لروسيا”.

وقال إن “تصريح الرئيس (الأوكراني فلاديمير) زيلينسكي المؤرخ في 19 فبراير الجاري عن رغبة أوكرانيا في امتلاك أسلحة نووية أصبح القشة الأخيرة التي قصمت ظهر البعير. وهكذا تجاوز الخط الٲحمر في التهديدات الموجهة لروسيا ولا شك في أنه سيستخدم مثل هذا السلاح النووي ضد بلدنا”،

مضيفا: “لذلك نهدف إلى نزع السلاح التام والشامل لأوكرانيا لا احتلالها”.

وشدد على أنه “من الضروري وضع حد للعدوان على جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين التي قطعهما نظام كييف نفسه عن الأراضي الأوكرانية خلال سنوات من القصف والحصار الاقتصادي”، مشيرا إلى أنه “لا بد من القضاء على النازية في أوكرانيا مثلما تم ذلك في ألمانيا في الحرب العالمية الثانية”.

ولفت بوريسينكو إلى أنه “لذلك تكذب الصحافة الغربية بنشاط حول قصف مناطق سكنية بالمدن الأوكرانية من قبل القوات المسلحة الروسية”.

وقال: في الواقع لا يتم القصف إلا للأهداف العسكرية وخاصة المطارات العسكرية ومستودعات الأسلحة والمعسكرات وغيرها ولا يتم قصف المباني السكنية والمؤسسات العامة.

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