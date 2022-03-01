واشنطن تدعو لطرد روسيا من مجلس حقوق الإنسان

هبة بريس _ وكالات

حثت الولايات المتحدة، الثلاثاء، على طرد روسيا من عضوية مجلس حقوق الإنسان، في وقت يستمر فيه الغزو الروسي لأوكرانيا لليوم السادس على التوالي، مع انتهاكات خطيرة.

وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أمام اجتماع مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة، “يمكن للمرء أن يسأل بإنصاف، عما إذا كانت دولة عضو في الأمم المتحدة تحاول الاستيلاء على السلطة في دولة أخرى عضوة في الأمم المتحدة، وترتكب انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان وتتسبب في أزمة إنسانية هائلة، إن كان يجب السماح لها بالبقاء في هذا المجلس”.

وأشار بلينكن إلى أن “المبادئ الموجودة في صميم عمل مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة بأسرها، تتعرض للتحديات”.

وقال: “أثناء اجتماعنا هذا، تشن روسيا هجوما متعمدا وغير مبرر على أوكرانيا، وتنتهك القانون الدولي والمبادئ الأساسية للسلام والأمن الدوليين، وتخلق أزمة إنسانية كبرى”.

وأضاف أن “الضربات الروسية تستهدف يوميا المدارس والمستشفيات والمباني السكنية. إنهم يدمرون البنية التحتية الحيوية التي تزود ملايين الأشخاص في جميع أنحاء أوكرانيا بمياه الشرب والغاز لمنعهم من التجمد حتى الموت والكهرباء. حتى الحافلات المدنية والسيارات وحتى سيارات الإسعاف يتم قصفها”.

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