للمرة الثانية.. انفصال منة عرفة عن زوجها

نجلاء مزيان: هبة بريس

أعلن محمود المهدى زوج الممثلة المصرية منة عرفة، -أعلن- عبر حسابه الرسمي بموقع انستقرام عن انفصالهما للمرة الثانية.

و قال محمود المهدى:”تم الانفصال والحمد لله على كل شيء وربنا يوفقها ويوفقني”، مضيفا في تدوينة أخرى :”ربنا اللي بيرزق العبد عمرها ما كانت في يد حد وضد الفساد حتى لو فضلت لوحدي بس ربنا معايا الحمد لله”.

من جانبها، فضلت منة عرفة الالتزام بالصمت و عدم التعليق على خبر الانفصال أو ما نشره زوجها السابق.

و سبق لمحمود المهدي إعلان انفصاله عن الفنانة منة عرفة للمرة الأولى في نونبر الماضي، قائلاً: “تم الانفصال وكل حاجة قسمة ونصيب، ربنا يوفقها في حياتها”، وبعدها بأيام أعلنا عودتهما.

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