سفارة أوكرانيا بالرباط تضع رابط التسجيل للمغاربة الراغبين في السفر و الانضمام للجيش

2022-03-01 / 5:42 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

نشرت سفارة أوكرانيا بالرباط تدوينة مطولة تحدثت فيها عن الوقائع التي تجري حاليا في كييف و باقي مناطق أوكرانيا بعد تدخل القوات العسكرية الروسية، قبل أن تنشر رابطا إلكترونيا عبارة عن استبيانة معلومات يمكن للراغبين في السفر لاوكرانيا ملأها في أفق الانضمام للقوات العسكرية الأوكرانية.

و عنونت سفارة أوكرانيا بالرباط منشورها بعبارة: “نداء إلى الرعايا الأجانب الذين يسعون إلى مساعدة أوكرانيا في حربها ضد العدوان الروسي”.

و جاء في المنشور: “في وقت مبكر من صباح يوم 24 فبراير 2022، شنت روسيا عملية عسكرية جديدة ضد أوكرانيا، وهذا غزو إجرامي وساخر لا مبرر له، الجيش الروسي يتبع تكتيكات سيئة للغاية”.

و أضافت سفارة أوكرانيا بالمغرب:”إن المنازل التي دمرتها القذائف والمدفعية هي الحجة النهائية للعالم لوقف غزو الاحتلال إلى جانبنا، الأوكرانيون لديهم الشجاعة للدفاع عن وطنهم، للدفاع عن أوروبا، للدفاع عن قيم الحضارة، ومع ذلك، فإنه ليس فقط غزو روسيا لأوكرانيا، بل هو بداية حرب ضد أوروبا، ضد وحدة أوروبا وضد كل قواعد التعايش في القارة. “.

و أوضحت ذات السفارة:”رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي خاطب جميع مواطني الدول الأجنبية الصديقة لأوكرانيا، إن أي شخص يريد أن ينضم إلى الدفاع عن الأمن في أوروبا والعالم يمكن أن يأتي ويقف إلى جانب الأوكرانيين ضد غزاة القرن الحادي والعشرين”.

و زادت قائلة:” وفقا للائحة الخدمة العسكرية في القوات المسلحة من قبل الأجانب وعديمي الجنسية، التي وافق عليها مرسوم رئيس أوكرانيا المؤرخ 10 يونيو 2016 رقم 248، يحق للأجانب الانخراط في القوات المسلحة على أساس طوعي، بما في ذلك في قوات الدفاع الإقليمي التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية”.

سفارة كييف بالرباط أكدت كذلك:” وفي هذا الصدد، يعرض القادة الأوكرانيون على جميع الأجانب الذين يرغبون في الانضمام إلى مقاومة المحتلين الروس وحماية الأمن العالمي، أن يأتوا إلى بلدنا وينضموا إلى صفوف قوات الدفاع الإقليمي، سيتم تشكيل وحدة منفصلة من الأجانب – الفيلق الدولي للدفاع الإقليمي في أوكرانيا”.

و عن كيفية التسجيل، أكدت سفارة أوكرانيا بالرباط:”سيكون هذا هو الدليل الرئيسي على دعمكم لبلدنا، الأشخاص المهتمون مدعوون لملء الاستمارة وفقا للرابط التالي: https://cutt.ly/oAqcK4Z “، قبل أن تختم منشورها بعبارة “دعونا نعطي السلام فرصة وندافع عن أوكرانيا، دعونا نعتقل المحتلين معا”.

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