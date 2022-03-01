الجامعة تفصح عن أسماء حكام مباريات الوداد و الرجاء المؤجلة

2022-03-01 / 5:32 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

نشر الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لائحة الحكام الذين سيقودون المباريات المؤخرة عن الجولة 19 من بطولة القسم الأول الاحترافي.

و حسب منشور الجامعة، سيقود الحكم محمد بلوط مباراة يوسفية برشيد و الوداد الرياضي ، التي ستجرى بالملعب البلدي ببرشيد مساء اليوم بداية من الساعة السادسة مساءا.

و سيعاون بلوط في مهمته كل من جواد سحمودي و بوعزة ايكن، بينما محمد علام حكما رابعا، على أن يدير غرفة الفار كل من رضوان جيد و لحسن ازكاو.

أما قمة المؤجلات بين الرجاء الرياضي و اتحاد طنجة التي ستنطلق بداية من الساعة الثامنة و النصف ليلا بمركب محمد الخامس سيقودها كل من حمزة الفارق بمساعدة هشام ايت عبو و ياسين قبة، بينما عمر شداد حكما رابعا، و غرفة الفار سيتواجد بها كل من محمد نحيح و أمين دحان.

ثالث المقابلات التي ستجرى غدا في الثامنة و النصف ليلا، ستجمع حسنية اكادير و نهضة بركان، و سيقودها سمير الكزاز بمساعدة زكرياء البرينسي و هشام مامي، بينما محمد حويدري حكما رابعا ، أما غرفة الفار سيقودها كل من عادل زوراق و مصطفى أكركاض.

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