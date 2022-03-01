العلمي يجتمع برؤساء الفرق البرلمانية للنظر في علنية جلسات التشريع

2022-03-01 / 5:04 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

مجموعة من تعديلات النظام الداخلي بمجلس النواب في طريقها للمصادقة بعد اجتماع سيعقده رشيد الطالبي العالمي رئيس الغرفة الأولى بالبرلمان بعدد من رؤساء الفرق و المجموعات النيايبة المشكلة للأغلبية و المعارضة.

و من بين التعديلات التي سيناقشها اجتماع الطالبي العلمي برؤساء الفرق و المجموعات النيابة تلك المتعلقة بحذف مجال التشريع من الجلسات العلنية كما كان معمولا به سابقا.

و يتوقع أن تثير هاته النقطة الخاصة بتعديل جلسات التشريع و تحويلها من علنية لسرية، الكثير من النقاش و الجدل بين الأغلبية و المعارضة، خاصة أن الأخيرة سبق و أبدت رغبتها في الحفاظ على علنية الجلسات و فتحها في وجه الصحافيين.

و يروم مجلس النواب من خلال عدد من التعديلات المقترحة و التي سيتم تداولها و مناقشتها قبل المصادقة عليها تجويد العمل النيابي و تحسين و تنظيم مداخلات ممثلي الأمة.

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