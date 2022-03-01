وصف المغاربة بالأصدقاء ..سفير روسيا بالرباط : لاتصدقوا المنشورات التي تظهر الروس بشكل وحشي !

هبة بريس - الرباط

وجه السفير الروسي بالمغرب، فاليريان شوفاييف، رسالة إلى المغاربة والأوكرانيين ،وصف فيها الخطوة التي أقدمت عليها بلاده في أوكرانيا بأنها كانت “إجبارية.

ودعا السفير الروسي في الرسالة ذاتها إلى عدم تصديق العديد من الروايات المنشورة عبر الإعلام التي تُظهر العمليات العسكرية الروسية بشكل وحشي مبرزا أن “القرار لم يكن سهلا على القادة الروس؛ لأن روسيا تعايشت مع هذا البلد الشقيق طيلة قرون، وقاتلاَ معا لهزم الفاشية خلال الحرب العظمى 1941-1945”.

وقال شوفاييف في الرسالة ذاتها ان “الغرب والقيادة في كييف يخوضون حربا إعلامية حول الأحداث في أوكرانيا، متهمين روسيا بكل الخطايا المميتة”، مبرزا أن العديد من الأخبار الرائجة غير صحيحة، على غرار حديث الرئيس الأوكراني، فلوديمير زيلينسكي، عن قتل جنود أوكرانيين في جزيرة “زميني”، موردا “ما مدى معقولية مثل هذه الاتهامات؟ إنهم أحياء وبصحة جيدة وسيعودون قريبا لعائلاتهم”.

وأورد سفير روسيا بالمغرب قائلا : “لا تضرب أبدا المدن والبلدات الأوكرانية، بينما الكتائب الوطنية الأوكرانية، وهم في الواقع النازيون الجدد، تواصل قصف المناطق السكنية في دونباس ما أسفر عن مقتل مدنيين وتدمير البنى التحتية، وكانت نتيجة ذلك هي تدفق اللاجئين من دونباس إلى روسيا والذين تجاوز عددهم 100 ألف شخص”، موردا أن بلاده تمتنع عن نشر صور لتلك “الجرائم” لأسباب أخلاقية، لكنها ستنشر معلومات حول “انتهاكات حقوق الإنسان من لدن السلطات الأوكرانية، وجرائم التمييز والإبادة العرقية وعمليات تسليم الأسلحة لأوكرانيا من طرف دول حلف “الناتو”.

وكانت سفارة كييف بالمملكة المغربية قد لفتت الى أن “روسيا شنت عمليات عسكرية جديدة على أوكرانيا؛ وهو غزو إجرامي لا مبرر له، حيث يتبع الجيش الروسي تكتيكات حربية سيئة على أرض المعركة، والدليل على ذلك هو تدمير المنازل المدنية عن طريق الصواريخ والمدافع الروسية”

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