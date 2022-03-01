غادروا القاعة.. ديبلوماسيون يقاطعون خطاب لافروف بمؤتمر نزع الأسلحة

2022-03-01 / 4:45 مساءً
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هبة بريس - وكالات

قاطعت وفود كثيرة من بينها الدول الغربية الثلاثاء كلمة وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف في مقر الأمم المتحدة في جنيف، تضامناً مع كييف.

وكان يفترض أن يحضر الوزير الروسي إلى جنيف للتحدث خلال مؤتمر نزع السلاح وانعقاد مجلس حقوق الإنسان، إلا أنه ألغى مجيئه الاثنين بسبب “العقوبات المناهضة لروسيا” التي تمنعه من السفر في أجواء الاتحاد الأوروبي.

وتم بث كلمتيه عبر الفيديو. ولكن قبيل بث خطاب لافروف غادر الدبلوماسيون القاعة على ما أفاد أحد صحافيي وكالة فرانس برس.

وقال سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة في جنيف جيروم بونافون، أمام الصحافيين إن “أي غزو يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان”.

وأضاف “لذلك من المهم أن يُظهر مجلس حقوق الإنسان من خلال مغادرة القاعة أنه متحد مع أوكرانيا، وأنه متحد مع الشعب الأوكراني، وأنه يتصرف بطريقة يتم فيها التنديد بانتهاكات حقوق الإنسان كما ينبغي”.

وخارج قاعة مؤتمر نزع السلاح، علا التصفيق ترحيبا ببادرة المقاطعة الأولى، بينما أحاط جميع الدبلوماسيين الذين غادروا قاعة مجلس حقوق الإنسان بالسفيرة الأوكرانية يفغينيا فيليبينكو حول علم كبير لأوكرانيا.

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‫21 تعليقات

  1. ان بوتين يتصرف بطريقة التنديد بحقوق الإنسان كما ينبغي !
    وكيف يتصرف الاسراىليون امام اصحاب الأرض “فلسطين” وكيف تصرفت أمريكا يوم عيد الاضحى اليوم الاعظم عند المسلمين مع أحد رموز الدولة”صدام حسين”، وتصرف الاتحاد الروبي اليوم مع المسلمين في جميع بقاع العالم، ومن سبب الثورات العربية، ومن كان وراء انفجار تويني سنتر، ومن كان في انشاء القاعدة و داعش ومن يستغل ثروات المسلمين ومن يخذ الفدية من الدول العربية تحت دريعة الحماية من غطرست ايران ووووو

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