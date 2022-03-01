غادروا القاعة.. ديبلوماسيون يقاطعون خطاب لافروف بمؤتمر نزع الأسلحة
قاطعت وفود كثيرة من بينها الدول الغربية الثلاثاء كلمة وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف في مقر الأمم المتحدة في جنيف، تضامناً مع كييف.
وكان يفترض أن يحضر الوزير الروسي إلى جنيف للتحدث خلال مؤتمر نزع السلاح وانعقاد مجلس حقوق الإنسان، إلا أنه ألغى مجيئه الاثنين بسبب “العقوبات المناهضة لروسيا” التي تمنعه من السفر في أجواء الاتحاد الأوروبي.
وتم بث كلمتيه عبر الفيديو. ولكن قبيل بث خطاب لافروف غادر الدبلوماسيون القاعة على ما أفاد أحد صحافيي وكالة فرانس برس.
وقال سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة في جنيف جيروم بونافون، أمام الصحافيين إن “أي غزو يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان”.
وأضاف “لذلك من المهم أن يُظهر مجلس حقوق الإنسان من خلال مغادرة القاعة أنه متحد مع أوكرانيا، وأنه متحد مع الشعب الأوكراني، وأنه يتصرف بطريقة يتم فيها التنديد بانتهاكات حقوق الإنسان كما ينبغي”.
وخارج قاعة مؤتمر نزع السلاح، علا التصفيق ترحيبا ببادرة المقاطعة الأولى، بينما أحاط جميع الدبلوماسيين الذين غادروا قاعة مجلس حقوق الإنسان بالسفيرة الأوكرانية يفغينيا فيليبينكو حول علم كبير لأوكرانيا.
18 تعليقات
الله هو القوي المتين كل من تجبر في الارض واعتدى على الابرياء وتباهى بغطرسته الا واهلكه الله فرعون هامان النجاشي النمرود وغيرهم أهلكهم الله عز وجل فحذاري ايها المعتدي من غضب الله
نطالب الطرفين بضبط النفس وترك الانسانية وعدم استخدام جميع القوة وجميع انواع السلاح الخفيف والثقيل وشكرا..
تاديب روسيا ليس بهذه الطريقة مغادرة ومقاطعة الجلسة يجب مناقشة الأمر بجدية ووقف اطلاق النار عاجلا…
شروط روسيا كانت صعبة لوقف العنف ضد أكرانيا تتجلى في مايلي: 1. الاعتراف بالفرن مارس روسية. 2. اعلان حياد كييف. 3. نزع سلاح الدولة الاكرانية. 4.تخلي الحكومة الاكرانية عن نازيتها …
عليهم الاستسلام قبل فوات الاوان اللهم الاستسلام افضل من ان يموت الالاف او بالأحر تدمير البنية التحتية او ربما حرب عالمية سببها التشبت بالرئاسة …
هذه الحرب كشفت ضعف وحاجة اغلب الدول العربية لقوت شعوبها على الخارج ماذا كان يشغل هذه الدول من زراعة القمح في اراضيها واطعام شعوبها دون الاعتماد على ااخارج لكل حكام العرب الذين همهم الوحيد هو المال .. رسالة
نعم يجب على الرئيس الأوكراني أن يعتذر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل فوات الأوان وان يقبل بالشروط ..
يجب محاصرة ومقاطعة كل أجهزة روسيا دوليا وعدم التعامل معها
فى اعتقادى ان الاتحاد السوفيتى بدٲ بالرجوع من جديد وحلف النانو احتمال فى خبر كان..
سوف تسقط أمريكا وإسرائيل والناتو الذين حكموا العالم العربي بالغزو والكذب والتامر تحت شعار حقوق الإنسان والديمقراطية الخادعة ٠
الحرب بين روسيا واوكرانيا يجب أن تتوقف ويجب حقن دماء الأبرياء لانريد سفك الدماء لانريد الحرب لا …
لايمكن لقطب اوحد ان يحكم العالم لابد من التوازن واعادت الهيكله في مجلس الأمن والفاهم يفهم..
حرب القارات الموعودة بدأت ونهايتها لا تبقي شيء بالعالم على ما هو الآن مرعبة تاريخية..
قال الله في كتابه الكريم وكذالك نولي الظالمين بعضهم ببعض جزاءا بماكانو يعملون. صدق الله العظيم.
تحيا روسيا والصين وكوريا الشمالية قيادة وحكومة وشعب كلنا روسيا ضد الغرب…
اجمل تحية للرئيس بوتن والله بطل كسر قوة امريكا والناتو والاتحاد الاوروبي ..
راه قالها المفكر المنجرة الله ارحموا قال القوة لي غتحكم العالم بعد امريكا هما الصين وبعدها الهند…
العالم يترقب ماذا سيقع في هاته الحرب وماذا ستجلب من مصائب بالنسبة للبلدين وازمات اقتصادية ..