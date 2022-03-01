غادروا القاعة.. ديبلوماسيون يقاطعون خطاب لافروف بمؤتمر نزع الأسلحة

2022-03-01 / 4:45 مساءً
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هبة بريس - وكالات

قاطعت وفود كثيرة من بينها الدول الغربية الثلاثاء كلمة وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف في مقر الأمم المتحدة في جنيف، تضامناً مع كييف.

وكان يفترض أن يحضر الوزير الروسي إلى جنيف للتحدث خلال مؤتمر نزع السلاح وانعقاد مجلس حقوق الإنسان، إلا أنه ألغى مجيئه الاثنين بسبب “العقوبات المناهضة لروسيا” التي تمنعه من السفر في أجواء الاتحاد الأوروبي.

وتم بث كلمتيه عبر الفيديو. ولكن قبيل بث خطاب لافروف غادر الدبلوماسيون القاعة على ما أفاد أحد صحافيي وكالة فرانس برس.

وقال سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة في جنيف جيروم بونافون، أمام الصحافيين إن “أي غزو يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان”.

وأضاف “لذلك من المهم أن يُظهر مجلس حقوق الإنسان من خلال مغادرة القاعة أنه متحد مع أوكرانيا، وأنه متحد مع الشعب الأوكراني، وأنه يتصرف بطريقة يتم فيها التنديد بانتهاكات حقوق الإنسان كما ينبغي”.

وخارج قاعة مؤتمر نزع السلاح، علا التصفيق ترحيبا ببادرة المقاطعة الأولى، بينما أحاط جميع الدبلوماسيين الذين غادروا قاعة مجلس حقوق الإنسان بالسفيرة الأوكرانية يفغينيا فيليبينكو حول علم كبير لأوكرانيا.

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‫18 تعليقات

  1. الله هو القوي المتين كل من تجبر في الارض واعتدى على الابرياء وتباهى بغطرسته الا واهلكه الله فرعون هامان النجاشي النمرود وغيرهم أهلكهم الله عز وجل فحذاري ايها المعتدي من غضب الله

  4. شروط روسيا كانت صعبة لوقف العنف ضد أكرانيا تتجلى في مايلي: 1. الاعتراف بالفرن مارس روسية. 2. اعلان حياد كييف. 3. نزع سلاح الدولة الاكرانية. 4.تخلي الحكومة الاكرانية عن نازيتها …

  5. عليهم الاستسلام قبل فوات الاوان اللهم الاستسلام افضل من ان يموت الالاف او بالأحر تدمير البنية التحتية او ربما حرب عالمية سببها التشبت بالرئاسة …

  6. هذه الحرب كشفت ضعف وحاجة اغلب الدول العربية لقوت شعوبها على الخارج ماذا كان يشغل هذه الدول من زراعة القمح في اراضيها واطعام شعوبها دون الاعتماد على ااخارج لكل حكام العرب الذين همهم الوحيد هو المال .. رسالة

  10. سوف تسقط أمريكا وإسرائيل والناتو الذين حكموا العالم العربي بالغزو والكذب والتامر تحت شعار حقوق الإنسان والديمقراطية الخادعة ٠

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