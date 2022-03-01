غادروا القاعة.. ديبلوماسيون يقاطعون خطاب لافروف بمؤتمر نزع الأسلحة

2022-03-01 / 4:45 مساءً
0
هبة بريس - وكالات

قاطعت وفود كثيرة من بينها الدول الغربية الثلاثاء كلمة وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف في مقر الأمم المتحدة في جنيف، تضامناً مع كييف.

وكان يفترض أن يحضر الوزير الروسي إلى جنيف للتحدث خلال مؤتمر نزع السلاح وانعقاد مجلس حقوق الإنسان، إلا أنه ألغى مجيئه الاثنين بسبب “العقوبات المناهضة لروسيا” التي تمنعه من السفر في أجواء الاتحاد الأوروبي.

وتم بث كلمتيه عبر الفيديو. ولكن قبيل بث خطاب لافروف غادر الدبلوماسيون القاعة على ما أفاد أحد صحافيي وكالة فرانس برس.

وقال سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة في جنيف جيروم بونافون، أمام الصحافيين إن “أي غزو يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان”.

وأضاف “لذلك من المهم أن يُظهر مجلس حقوق الإنسان من خلال مغادرة القاعة أنه متحد مع أوكرانيا، وأنه متحد مع الشعب الأوكراني، وأنه يتصرف بطريقة يتم فيها التنديد بانتهاكات حقوق الإنسان كما ينبغي”.

وخارج قاعة مؤتمر نزع السلاح، علا التصفيق ترحيبا ببادرة المقاطعة الأولى، بينما أحاط جميع الدبلوماسيين الذين غادروا قاعة مجلس حقوق الإنسان بالسفيرة الأوكرانية يفغينيا فيليبينكو حول علم كبير لأوكرانيا.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بلينكن: على روسيا وقف العملية العسكرية في أوكرانيا بلا شروط

بلينكن: على روسيا وقف العملية العسكرية في أوكرانيا بلا…

2022-03-01 / 5:12 مساءً
Photo of مقابل الاستسلام.. أوكرانيا تعرض أموالا على الجنود الروس

مقابل الاستسلام.. أوكرانيا تعرض أموالا على الجنود الروس

2022-03-01 / 3:58 مساءً
Photo of الدفاع الروسية ل”ساكنة كييف”: سنوجه ضربات فائقة الدقة للمنشآت التكنولوجية

الدفاع الروسية ل”ساكنة كييف”: سنوجه ضربات فائقة الدقة للمنشآت…

2022-03-01 / 2:55 مساءً
Photo of الرئيس الأوكراني ل”الاتحاد الأوروبي”: “أثبتوا أنكم أوروبيون و معنا وسننتصر”

الرئيس الأوكراني ل”الاتحاد الأوروبي”: “أثبتوا أنكم أوروبيون و معنا…

2022-03-01 / 2:51 مساءً
Photo of المجلس الأوروبي: العقوبات ضد روسيا ستؤثر علينا أيضا ويجب أن نستعد

المجلس الأوروبي: العقوبات ضد روسيا ستؤثر علينا أيضا ويجب…

2022-03-01 / 2:05 مساءً
Photo of زيلينسكي: جميع المدن الكبرى في أوكرانيا محاصرة

زيلينسكي: جميع المدن الكبرى في أوكرانيا محاصرة

2022-03-01 / 1:46 مساءً
Photo of الكرملين: روسيا تواصل اعتبار زيلينسكي رئيسا شرعيا لأوكرانيا

الكرملين: روسيا تواصل اعتبار زيلينسكي رئيسا شرعيا لأوكرانيا

2022-03-01 / 1:04 مساءً
Photo of هيئة الأركان الأوكرانية: روسيا خسرت 5710 جنود و29 مقاتلة

هيئة الأركان الأوكرانية: روسيا خسرت 5710 جنود و29 مقاتلة

2022-03-01 / 12:12 مساءً
Photo of روسيا: سنواصل العملية العسكرية في أوكرانيا حتى تحقيق الهدف

روسيا: سنواصل العملية العسكرية في أوكرانيا حتى تحقيق الهدف

2022-03-01 / 11:45 صباحًا
Photo of أوكرانيا: كييف قد نفدت تقريبا من صواريخ “ستينغر” و”جافلين”

أوكرانيا: كييف قد نفدت تقريبا من صواريخ “ستينغر” و”جافلين”

2022-03-01 / 11:44 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق