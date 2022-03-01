سفير روسيا بالرباط: “كنا مجبرين على اتخاذ قرار الحرب و نأمل الحل السياسي”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد سفير روسيا بالمملكة المغربية أن اتخاذ قرار الحرب من طرف روسيا لم يكن قرارا اختياريا، بل فرضته الظروف التي تمر منها المنطقة و كذا ما وصفه ب”الاستفزازات” الغربية التي تقف وراء النظام الأوكراني.

و نشرت الصفحة الرسمية للسفارة الروسية بالمغرب رسالة وجهها فاليريان شوفاييف سفير البعثة الروسية بالرباط للجاليتين الروسية و الأوكرانية المقيمين بالمغرب.

و جاء في نص رسالة السفير الروسي: “هذا الكلام موجه لكل المواطنين الروس الأعزاء والمواطنين الأوكرانيين المقيمين في المغرب، وكذلك أصدقاؤنا المغاربة الذين يحافظون على علاقات ودية روسيا و أوكرانيا”.

و تابعت رسالة السفير: “في الظروف الحالية أود أن أخاطبكم، إننا نمر حاليا بفترة صعبة ومأساوية للغاية، العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها القوات المسلحة الروسية على أراضي أوكرانيا، أقول لك بصراحة شديدة، إنه إجراء قسري، ولم يكن هذا القرار سهلا على القيادة الروسية، وبما أن هذا هو البلد الشقيق، الذي عشنا مع شعبه كأسرة واحدة لعدة قرون، فقد حاربنا الفاشية وهزمناها معا خلال الحرب الوطنية العظمى 1941-1945″.

و جاء كذلك في رسالة السفير الروسي بالرباط: لن أذكر الأسباب الكامنة وراء هذا القرار، وقد أعرب عنها الرئيس فلاديمير بوتين بالتفصيل في خطابه في 24 فبراير، ولا ألاحظ إلا مع الأسف الشديد أن النظام الذي نصب في كييف يسير على خطى مانحيه الغربيين الذين أعدوا له أحد الأدوار الرئيسية في السياسة الشهيرة المتمثلة في ردع روسيا”.

و أضاف:”أعتقد أنه ليس من الضروري إثبات هذه الحقيقة الواضحة بأن مثل هذه العمالة لا علاقة لها بالمصالح والتطلعات الحيوية الحاسمة للشعب الأوكراني”.

و زاد قائلا:”وفي هذا الصدد، ليس من قبيل المصادفة أن شركاءنا الغربيين والقادة في كييف، الذين يتبعونهم، قد شنوا حرب المعلومات الحقيقية حول الوضع في أوكرانيا على وجه التحديد، متهمين، بطبيعة الحال، روسيا بجميع الخطايا الفانية”.

ثم قال:” ولفهم مدى نقاحة وصحة هذه الاتهامات، يمكننا أن نستشهد بمثال معروف عندما دفن رئيس أوكرانيا جيشه في جزيرة الأفعى، بل وتمكن من تزيينها بعد وفاته، وفي الواقع، جميعهم آمنون وسليمون وسيعودون قريبا إلى أسرهم”.

و استرسل سفير روسيا بالرباط قائلا:”منذ الانقلاب العسكري في كييف في عام 2014، والذي كان، بالمناسبة، مدعوما من الغرب، بذلت روسيا كل ما في وسعها لتسوية الوضع في أوكرانيا بالوسائل السياسية، وحتى الدقائق الأخيرة، كنا ندعو إلى تنفيذ اتفاقات مينسك التي وافق عليها قرار مجلس الأمن”.

سفير روسيا قال كذلك:”بالإضافة إلى ذلك، اقترحت روسيا مرة أخرى في دجنبر 2021 الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها على مبادئ ضمان الأمن في أوروبا وعلى عدم توسيع حلف الناتو، كل شيء كان عبثا، كان من المقرر إجراء مفاوضات مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في 24 فبراير، لكننا تلقينا رفضه المفصل في 23 من ذات الشهر”.

و أضاف قائلا:”وفي الوقت نفسه تقريبا ألمحت سلطات كييف إلى مراجعة محتملة لوضع أوكرانيا غير النووي، لذا فإن روسيا ليست هي التي أغلقت نافذة المفاوضات لتجنب ما يحدث الآن”.

و أوضح فاليريان شوفاييف قائلا:”القوات الروسية لا تضرب المدن والبلدات الأوكرانية، في حين تواصل الكتائب القومية الأوكرانية (النازية الجديدة على وجه التحديد) قصف المناطق السكنية في دونباس، مما أسفر عن مقتل المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية”.

و زاد سفير روسيا المعتمد لدى المملكة المغربية:”نتيجة لذلك، على وجه الخصوص، نرى تدفق اللاجئين من دونباس إلى روسيا الذي يضم أكثر من 000 100 شخص”.

ثم أضاف :” لأسباب أخلاقية لا يمكننا نشر صور تشهد على جرائم الحرب التي يرتكبها نظام كييف في دونباس، ومع ذلك، فإننا ننشر المعلومات باللغتين الروسية والإنجليزية حول الحقائق التي تؤكد انسحاب كييف من اتفاقية مينسك الثانية الموقعة في 12 فبراير 2015، حول وقائع انتهاكات حقوق الانسان من جانب السلطات الاوكرانية والتمييز وجرائم الحرب والابادة العرقية فى دونباس وكذا حول عمليات تسليم الاسلحة الاخيرة من جانب دول الناتو الى اوكرانيا.

وفي الختام، يقول سفير روسيا: “نأمل أن يسود المنطق السليم بين السلطات الأوكرانية وأن يتم التوصل إلى حل سياسي للأزمة الحالية، وترتبط آمالنا بالمفاوضات التي بدأت بين روسيا وأوكرانيا بمساعدة أصدقائنا البيلاروسيين”.

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