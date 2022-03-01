وزارة الخارجية: أزيد من 2000 مغربي غادروا أوكرانيا

هبة بريس

ارتفع عدد المواطنين المغاربة الذين غادروا أوكرانيا ، عبر المعابر الحدودية، الى حدود الساعة الواحدة بعد زوال اليوم الثلاثاء، الى 2030 شخصا، حسب ما علم لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وأوضح المصدر ذاته، أن هذا الرقم الذي يبقى مرشحا للارتفاع، يتوزع بين بولونيا بـ 835 شخصا، ورومانيا بـ 549 شخصا، وهنغاريا بـ346 شخصا، وسلوفاكيا 300 شخص.

وأوفدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نحو عشرين موظفا قنصليا، من بينهم أربعة قناصل عامين سابقين، لدعم ومساعدة أطقم السفارات المغربية الموجودة ميدانيا، لاستقبال وتقديم المساعدة اللازمة للمغاربة في البلدان الأربعة المجاورة لأوكرانيا.

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