الأزمة الأوكرانية والعقوبات الغربية يرفعان سعر القمح لأعلى مستوى منذ 2008

2022-03-01 / 4:09 مساءً
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هبة بريس - وكالات

ارتفعت أسعار القمح، اليوم الثلاثاء، إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقد، مع قلق التجار بشأن احتمالات تعطل الإمدادات العالمية بفعل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والعقوبات الغربية على موسكو.

وصلت قيمة العقود الآجلة للقمح إلى 984 سنتا للبوشل عند أعلى نقطة في تعاملات جلسة اليوم، وهو أعلى مستوى منذ 4 أبريل عام 2008، عندما وصل سعر تداول القمح إلى 985.5 سنتا للبوشل.

و تعد روسيا أكبر مصدر للقمح، وأوكرانيا بين أكبر أربعة مصدرين للسلعة، من بين 207 ملايين طن هي حجم تجارة القمح دولية، يأتي 17% من روسيا و12% من أوكرانيا ، بحسب شبكة “سي إن بي سي”.

وقال ماركو كولانوفيتش من مصرف “جيه بي مورغان” الاستثماري في مذكرة بتاريخ 14 فبراير: “القمح والذرة هما أكثر الأسواق الزراعية تعرضًا لأي تصعيد محتمل في التوترات”.

وسجلت العقود الآجلة للذرة الثلاثاء 724.5 سنت للبوشل، وهو أعلى مستوى لها منذ ماي الماضي.

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