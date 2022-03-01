مديرية التعليم بالجديدة تفوز في المسابقة الجهوية بجائزة أحسن تصميم ل”الروبوت”

2022-03-01 / 4:04 مساءً
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أحمد مصباح – الجديدة

فازت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الأحد 27 فبراير 2022، بالجائزة الأولى، في المسابقة الجهوية ل”الربوتيك”، التي احتضنت أطوارها، الأحد 27 فبراير 2022، ثانوية “كي دو موباسون” بمدينة الدارالبيضاء، والتي شارك فيها 50 فريقا من مؤسسات التعليم العمومي، ممثلين لمديريات وزارة التربية الوطنية، التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدارالبيضاء-سطات.
هذا، وعرفت هذه المسابقة المتميزة، التي نظمتها جمعية لوب “LOOP”، بشراكة مع مديرية مشروع “جيني”، مشاركة ثلاثة فرق من مؤسسات تربوية بإقليم الجديدة، وهي: فريق “لي فان دو لاروبوتيك”، وفريق “المدافعون” (ديفندرز)، وفريق “روبوتيك الحوزية”، ممثلين على التوالي، الثانوية-الإعدادية المجاهد العياشي والثانوية-الإعدادية للامريم، بمدينة الجديدة، ومجموعة مدارس الحوزية، بتراب دائرة وجماعة الحوزية.
وقد كان الفوز في هذه المسابقة، بجائزة أحسن تصميم ل”الروبوت” (دو روبوت ديزاين)، من نصيب فريق “محبو الروبوتيك” (لي فان دو لاروبوتيك).
إلى ذلك، فإن هذه مسابقة “الروبوتيك”، التي جرت، الأحد الماضي، في العاصمة الاقتصادية، والتي شاركت فيها 50 مؤسسة تعليمية بجهة الدارالبيضاء-سطات، قد اختير لها هذه السنة، كموضوع البحث: “نقل البضائع” (cargo connecte)؛ وقد تضمنت 4 محاور، هي التالي:
المحور الأول: يتعلق بتصميم “الروبوت”، وتقنية البرمجة؛
المحور الثاني: ويتعلق بتنفيذ المهام من قبل “الروبوت”؛
المحور الثالث: ويتعلق بالقيم الأساسية لمعرفة مدى الأثر الإيجابي، والانطباع لدى أعضاء الفريق؛
المحور الرابع: ويتعلق بمشروع الابتكار، ويتمحور حول البحث عن تقنية جديدة مبتكرة من قبل الفريق، تساهم في نقل البضائع، تضاف الى مختلف التقنيات المستعملة حاليا.
هذا، وفي إطار الإنجازات المحققة، فإن فريق “لي فان دو لاروبوتيك”، قد نال الجائزة الأولى، التي خصصها منظمو المسابقة، إثر احتلاله المرتبة الأولى في محور “تصميم الروبوت وتقنية البرمجة”، كأحسن فريق مصمم ل”الروبوت”، ومتمكن من تقنيات البرمجة، إلى جانب ظفره بالرتبة الثالثة في محور تنفيذ المهام. هذا فيما تمكن فريق “المدافعون” (ديفندرز)، من احتلال الرتبة الخامسة، في محور تنفيذ المهام.

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