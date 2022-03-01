مقابل الاستسلام.. أوكرانيا تعرض أموالا على الجنود الروس

2022-03-01 / 3:58 مساءً
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هبة بريس - وكالات

عرضت أوكرانيا على الجنود الروس الإفلات من العقاب والحصول على أموال حال استسلامهم.

وكتب وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريسنيكوف على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ليلة الاثنين/الثلاثاء: “حددوا خياركم. اخرجوا بدون أسلحة وبراية بيضاء”.

وعُرض على كل جندي روسي مستسلم ما يعادل أكثر من 40 ألف يورو. وتم تمويل الحملة من قبل القطاع الدولي لتكنولوجيا المعلومات.

وكتب ريسنيكوف: “من يرفض أن يكون شخصا محتلا يساعد في تقريب السلام. لن تكون هناك رأفة لمن يختار طريق المحتل”.

وليس بالإمكان حتى الآن التحقق مما إذا كان مستسلمون روس تلقوا أموالا بالفعل.

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