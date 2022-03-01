بركة: “أزمة الماء” ناتجة عن التغيرات المناخية و التأخر في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية

هبة بريس - الرباط

أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن الأزمة الحالية في الماء ناتجة عن التغيرات المناخية و عدم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للماء التي وضعت سنة 2009.

ولخص الوزير في كلمته باجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب يومه الثلاثاء، حصيلة الإجراءات المقترحة في هذه الاستراتيجية.

وفي هذا الصدد، ذكر الوزير أنه فيما يخص السدود المبرمجة والبالغ عددها 57 سدا، فقد تم إنجاز 9 سدا كبيرا في حين توجد 15 سدا في طور الإنجاز وهو ما يبين تأخر في وثيرة الإنجاز المبرمجة.

وبخصوص مشروع تحويل المياه من أحواض لاو واللكوس وسبو إلى أحواض أم الربيع وتانسيفت، يضيف الوزير، فقد عرف تأخرا في إنجازه مما نجم عنه تأثير على تلبية الحاجيات من الماء الصالح للشرب لكل من المدن الساحلية الأطلسية ومدينة مراكش وكذلك سد الحاجيات من مياه السقي للأراضي السقوية بدكالة وبني عمير وتاساوت.

كما عرفت مشاريع تحلية مياه البحر تأخرا في الإنجاز ونخص بالذكر المتعلقة بدعم تزويد مدينة الدار البيضاء الكبرى بالماء الصالح للشرب التي من المتوقع أن تعرف عجزا من الماء على المدى المتوسط (2025) وكذا مشروع تحلية مياه البحر بمدينة السعيدية (لسد حاجيات مياه كل من السعيدية والدريوش والناظور وبركان) مما ترتب عنه عجز مائي خاصة للمدن الشمالية الشرقية. وكذا تأخير توسعة محطات سيدي إفني وبوجدور والعيون.

وفيما يخص الحفاظ على المياه الجوفية، تم تحديد 34 فرشاة مائية تستوجب إبرام عقود تدبيرها، مشيرا الى التوقيع على ثلاثة منها فقط (سوس-ماسة والحوز-مجاط وبرشيد)، كما توجد ستة عقود جاهزة للتوقيع تخص فرشات فاس-مكناس، وتادلة، والداخلة، وبودنيب والرمل. وتم إصدار مرسوم يحدد منطقة حماية فرشة اشتوكة وإعلانها حالة ندرة المياه لتسهيل تدبيرها المندمج.

أما فيما يخص إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، يضيف بركة، فقد تم إلى حدود الآن تعبئة 71 مليون متر مكعب من المياه العادمة المعالجة ويتم استغلال 54 مليون م3 منها في سقي المساحات الخضراء والغولف والماء الصناعي (المكتب الشريف للفوسفاط)، وهو ما يشكل حوالي 25 % من الحجم المقترح في الاستراتيجية.

أما عن تدبير الطلب عن الماء، فقد تم التحويل إلى الري الموضعي لمساحة 705000 هكتار عوض 900000 هكتار مستهدفة إلى حدود 2030 ؛الى جانب تحسين مردودية شبكات توزيع الماء الصالح للشرب: المردودية المستهدفة في الاستراتيجية %80 كمتوسط في حين أن متوسط نسبة المردودية الحالية تقدر بحوالي 76%.

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