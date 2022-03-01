نزار بركة

بركة يستعرض إكراهات الموارد المائية بالمملكة

2022-03-01 / 3:01 مساءً
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هبة بريس - الرباط

استعرض وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إكراهات الموارد المائية بالبلاد.

وأكد بركة، في كلمته باجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، يومه الثلاثاء، أن إكراهات الموارد المائية تتمثل في ارتفاع الطلب على الماء و انجراف التربة وتوحل حقينات السدود و الاستغلال المفرط للمياه الجوفية وتلوث الموارد المائية و ضعف تثمين الموارد المائية المعبأة بالإضافة إلى الإكراهات المتعلقة بالتمويل و الموارد البشرية.

هذا المعطى الهيكلي، يضيف بركة، سيزداد تفاقما مع ارتفاع درجة الحرار ة وقلة التساقطات المطرية والاستغلال المفرط للفرشات المائية، مسجلا الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة هذا الإشكال وتأمين التزود بالماء.

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تعليق واحد

  1. حان الوقت ليدفع مستخدموا وكالات الماء والكهرباء ثمن الماء والكهرباء لاجبارهم على الاقتصاد فيهما فمن الشائع انهم يهدرون المياه بطريقة تدمي القلب ولا يكلفون انفسهم عناء تغير الصنبور التالف لسنوات زيادة على المسابح اما الكهرباء فحدث ولا حرج وطالما يستفيدون بدون مقابل فهم يستنزفون هذه الثروة بدون حسيب ولا رقيب كما وجب اغلاق الحمامات العمومية

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