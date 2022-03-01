الرئيس الأوكراني ل”الاتحاد الأوروبي”: “أثبتوا أنكم أوروبيون و معنا وسننتصر”

2022-03-01 / 2:51 مساءً
0
هبة بريس - وكالات

حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء على إثبات وقوفه إلى جانب أوكرانيا في حربها مع روسيا، وذلك بعد يوم واحد من التوقيع على طلب رسمي للانضمام إلى الكتلة.

وقال زيلينسكي للبرلمان الأوروبي عبر رابط فيديو “الاتحاد الأوروبي سيكون أقوى بكثير معنا، هذا أمر مؤكد. بدونكم، ستكون أوكرانيا وحيدة”.

وأضاف “اثبتوا أنكم معنا واثبتوا أنكم لن تسمحوا لنا بالرحيل واثبتوا أنكم أوروبيون حقا، ومن ثم ستنتصر الحياة على الموت وسينتصر النور على الظلام. المجد لأوكرانيا”.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بلينكن: على روسيا وقف العملية العسكرية في أوكرانيا بلا شروط

بلينكن: على روسيا وقف العملية العسكرية في أوكرانيا بلا…

2022-03-01 / 5:12 مساءً
Photo of غادروا القاعة.. ديبلوماسيون يقاطعون خطاب لافروف بمؤتمر نزع الأسلحة

غادروا القاعة.. ديبلوماسيون يقاطعون خطاب لافروف بمؤتمر نزع الأسلحة

2022-03-01 / 4:45 مساءً
Photo of مقابل الاستسلام.. أوكرانيا تعرض أموالا على الجنود الروس

مقابل الاستسلام.. أوكرانيا تعرض أموالا على الجنود الروس

2022-03-01 / 3:58 مساءً
Photo of الدفاع الروسية ل”ساكنة كييف”: سنوجه ضربات فائقة الدقة للمنشآت التكنولوجية

الدفاع الروسية ل”ساكنة كييف”: سنوجه ضربات فائقة الدقة للمنشآت…

2022-03-01 / 2:55 مساءً
Photo of المجلس الأوروبي: العقوبات ضد روسيا ستؤثر علينا أيضا ويجب أن نستعد

المجلس الأوروبي: العقوبات ضد روسيا ستؤثر علينا أيضا ويجب…

2022-03-01 / 2:05 مساءً
Photo of زيلينسكي: جميع المدن الكبرى في أوكرانيا محاصرة

زيلينسكي: جميع المدن الكبرى في أوكرانيا محاصرة

2022-03-01 / 1:46 مساءً
Photo of الكرملين: روسيا تواصل اعتبار زيلينسكي رئيسا شرعيا لأوكرانيا

الكرملين: روسيا تواصل اعتبار زيلينسكي رئيسا شرعيا لأوكرانيا

2022-03-01 / 1:04 مساءً
Photo of هيئة الأركان الأوكرانية: روسيا خسرت 5710 جنود و29 مقاتلة

هيئة الأركان الأوكرانية: روسيا خسرت 5710 جنود و29 مقاتلة

2022-03-01 / 12:12 مساءً
Photo of روسيا: سنواصل العملية العسكرية في أوكرانيا حتى تحقيق الهدف

روسيا: سنواصل العملية العسكرية في أوكرانيا حتى تحقيق الهدف

2022-03-01 / 11:45 صباحًا
Photo of أوكرانيا: كييف قد نفدت تقريبا من صواريخ “ستينغر” و”جافلين”

أوكرانيا: كييف قد نفدت تقريبا من صواريخ “ستينغر” و”جافلين”

2022-03-01 / 11:44 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق