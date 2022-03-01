“”لارام” تبرمج 3 رحلات إضافية لنقل مغاربة أوكرانيا

2022-03-01 / 2:26 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية عن برمجة 3 رحلات جوية إضافية خاصة حصريا لفائدة المغاربة المقيمين بأوكرانيا بنفس السعر الثابت 750 درهم شامل لكل الرسوم.

‏وذكرت الشركة في بلاغ لها، أن هذه الرحلات ستنطلق يوم 3 و 4 مارس 2022، من براتيسلافا، بوخارست و بودابست في اتجاه الدارالبيضاء.

ودعت الشركة زبنائها الراغبين في الممزيد من المعلومات، الى زيارة موقعها الالكتروني ⁦‪royalairmaroc.com‬⁩.

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تعليق واحد

  1. حفض الله ملكنا الهمام ، وأطال في عمره، وجعله الله ذخرا لهذه البلاد ، التفاتة مولوية من جلالته كالمعتاد …

    كل التقدير للوزارات الساهرة والمجهودات الجبارة
    اللتي يبذلونها…شكرا لكم…

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