“”لارام” تبرمج 3 رحلات إضافية لنقل مغاربة أوكرانيا
هبة بريس - الرباط
أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية عن برمجة 3 رحلات جوية إضافية خاصة حصريا لفائدة المغاربة المقيمين بأوكرانيا بنفس السعر الثابت 750 درهم شامل لكل الرسوم.
وذكرت الشركة في بلاغ لها، أن هذه الرحلات ستنطلق يوم 3 و 4 مارس 2022، من براتيسلافا، بوخارست و بودابست في اتجاه الدارالبيضاء.
ودعت الشركة زبنائها الراغبين في الممزيد من المعلومات، الى زيارة موقعها الالكتروني royalairmaroc.com.
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تعليق واحد
حفض الله ملكنا الهمام ، وأطال في عمره، وجعله الله ذخرا لهذه البلاد ، التفاتة مولوية من جلالته كالمعتاد …
كل التقدير للوزارات الساهرة والمجهودات الجبارة
اللتي يبذلونها…شكرا لكم…