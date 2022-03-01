المجلس الأوروبي: العقوبات ضد روسيا ستؤثر علينا أيضا ويجب أن نستعد

هبة بريس - وكالات

أكد رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، اليوم الثلاثاء، أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا ستؤثر على دول الاتحاد، مشيرا إلى أهمية الاستعداد لمواجهة هذا التأثير.

وقال ميشيل في كلمة له أمام البرلمان الأوروبي: “تداعيات العقوبات ستؤثر بشكل كبير على روسيا. لقد حشدنا جهودنا لمنع استخدام احتياطات البنك المركزي الروسي. العقوبات ستؤثر علينا أيضا وعلينا أن نكون مستعدين لذلك”.

وأكد ميشيل أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم أوكرانيا في مواجهة روسيا، مشيرا إلى أن الاتحاد سينظر بجدية في طلب انضمام أوكرانيا إليه.

ولفت رئيس المجلس الأوروبي إلى أن الدول الغربية تعتزم تنظيم مؤتمر دولي لجمع التبرعات، من أجل تقديم الدعم لأوكرانيا.

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