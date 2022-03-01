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فيروس “غامض” يؤدي الى نفوق نصف إنتاج الدجاج بالمغرب وارتفاع في اسعاره

2022-03-01 / 2:02 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

كشفت مصادر مهنية لمربي الدجاج بالمغرب ، أن نصف الانتاج من الدجاج تعرض للنفوق، دون الوصول الى السبب المباشر في ذلك .

واقعة باشرت بخصوصها، الجهات المختصة الى البحث في اسبابها، عبر أخذ عينات من الدجاج النافق الى المختبرات المختصة، من أجل افتحاصها، بالرغم من مخاوف عودة فيروس ” انفلونزا” الدجاج التي عصفت في السنوات الماضية بالدجاج في مختلف بقاع العالم.

وفي نفس السياق، أشارت مصادر مهنية، أنه سبق للمهنيين، أن ابلغوا الجهات المختصة، بهذا الوضع، في انتظار نتائج الفحوصات.

مقابل هذا الوضعية، ارتفعت أسعار الدجاج بشكل كبير في الأسواق وكذلك لدى التجار بالتقسيط، ليصل كلغ الواحد من الدجاج الى 20 درهما لكلغ، وهو ما قابله إستنكار لدى المستهلكين خصوصا الطبقات المتوسطة والفقيرة الاكثر استهلاكا للدجاج.

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