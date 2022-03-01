عمور: “حرفيو الصناعة التقليدية سيستفيدون من التغطية الصحية مقابل 135 درهم شهريا”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكدت فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة و الصناعة التقليدية و الاقتصاد الاجتماعي و التضامني أن حرفيي الصناعة التقليدية سيستفيدون من التغطية الصحية مقابل انخراط شهري لا يتعدى 135 درهم شهريا.

وأكدت الوزيرة السالفة الذكر على هامش حفل إطلاق السجل الوطني للصناعة التقليدية أن التسجيل في هذا السجل سيمكن الصناع التقليديين من التوفر على الوضع اللازم للتسجيل في نظام التأمين الصحي الإجباري الخاص بالأشخاص العاملين لحسابهم الخاص والذي يديره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

و أضافت الوزيرة عمور أن حرفيي الصناعة التقليدية سيتمكنون من خلال السجل الوطني من الاستفادة من التغطية الصحية الكاملة الخاصة بالحرفي وبعائلته، وذلك من خلال انخراط قدره 135 درهما في كل شهر.

هذا و قد تم إنشاء خلايا محلية في جميع جهات المملكة مكونة من موظفي الوزارة و الغرف الجهوية للصناعة التقليدية، بغية تسريع وتيرة التسجيل في السكل الوطني للصناعة التقليدية، كما تم تعزيز العملية بوسائل معلوميات وبالمعدات اللوجستية الكافية فيما ستقوم قوافل بجولات في جميع أنحاء الوطن في غضون الأيام القليلة المقبلة للاطلاع على سير العملية.

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