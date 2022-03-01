زيلينسكي: جميع المدن الكبرى في أوكرانيا محاصرة

هبة بريس - وكالات

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، أن المدن الكبرى في أوكرانيا محاصرة.

وقال زيلينسكي في كلمة مصورة للبرلمان الأوروبي: “الآن تم محاصرة جميع المدن الرئيسية في بلادنا”.

في غضون ذلك، قال رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، أندريه يرماك، إن طلب أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قد تم قبوله وتسجيله، ويجري النظر فيه.

وكتب يرماك على “تويتر”: “وقع زيلينسكي أمس على طلب أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بموجب الإجراء المعجل. تم قبول الطلب وتسجيله. ويجري النظر فيه”.

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