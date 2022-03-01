الكرملين: روسيا تواصل اعتبار زيلينسكي رئيسا شرعيا لأوكرانيا

هبة بريس - وكالات

قال دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، إن روسيا تواصل اعتبار فلاديمير زيلينسكي الرئيس الشرعي لأوكرانيا.

وقال بيسكوف للصحفيين “نعم، هذا هو رئيس أوكرانيا”، ردا على سؤال عما إذا كان الكرملين يواصل اعتبار زيلينسكي رئيسًا شرعيًا للدولة.

وردا على سؤال صحفي حول ما إذا كان زيلينسكي ينتمي إلى تلك القوات التي يجب تطهيرها من عواقب هيمنة الأيديولوجية النازية، أشار إلى أن “هذه ليست منشأة عسكرية”.

وقال بيسكوف: “لكن الرئيس يمكنه أن يعطي الأمر بإلقاء السلاح، وعندها لن تقع إصابات”.

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