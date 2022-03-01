إحباط عملية للسطو على وكالة لتحويل الأموال بفاس

ع محياوي _ هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، صباح اليوم الثلاثاء فاتح مارس الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 36 سنة، وهو في حالة تلبس بمحاولة السرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض من داخل وكالة لتحويل الأموال.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، قام المشتبه فيه بولوج وكالة لتحويل الأموال بحي بنسودة بمدينة فاس على أساس أنه زبون، قبل أن يعمد لتهديد مسيرة الوكالة باستخدام السلاح الأبيض بغرض السرقة.

وقد أوقفت عناصر الشرطة المشتبه فيه متلبسا بمحاولة اقتراف هذه الأفعال الإجرامية بعدما أطلقت الضحية نداء استغاثة وحاصره عدد من المواطنين بالقرب من عين المكان.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0