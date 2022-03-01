هيئة الأركان الأوكرانية: روسيا خسرت 5710 جنود و29 مقاتلة

هبة بريس - وكالات

قالت رئاسة هيئة الأركان الأوكرانية إن روسيا فقدت نحو 5 آلاف و710 من جنودها خلال عمليتها العسكرية التي بدأتها فجر الخميس الماضي ضد أوكرانيا.

وأوضحت هيئة الأركان في بيان، الثلاثاء، أن الجيش الأوكراني تمكن من قتل 5 آلاف و710 جنود روس وأسر 200 آخرين.

وأضاف البيان أن الجيش الأوكراني دمر 29 مقاتلة روسية و29 مروحية و198 دبابة و846 مدرعة و77 مدفعية وسفينتين منذ بدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا.

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