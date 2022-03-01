أوكرانيا: كييف قد نفدت تقريبا من صواريخ “ستينغر” و”جافلين”

2022-03-01 / 11:44 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

قالت السفيرة الأوكرانية لدى الولايات المتحدة أوكسانا ماركاروفا، في اجتماع مع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، إن كييف كادت تنفد من أنظمة الدفاع الجوي المحمولة من طراز “ستينغر” وأنظمة الصواريخ المضادة للدبابات “جافلين”.

وكتبت بوليتيكو نقلاً عن اثنين من المشرعين الأمريكيين حضروا اجتماعًا مغلقًا اليوم الاثنين: أخبرت ماركاروفا أعضاء مجلس الشيوخ أن أوكرانيا كانت على وشك النفاد من أنظمة الدفاع الجوي المحمولة من طراز “ستينغر” وخاصة صواريخ “جافلين” المضادة للدبابات.

وبحسب المصادر، قالت بوليتيكو: إن القوات الأوكرانية في حاجة ماسة إلى إمدادات إضافية من المعدات، بما في ذلك الأسلحة الفتاكة. وناشدت أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي طلب زيادة المساعدة العسكرية لكييف.

كما دعت واشنطن إلى تشديد العقوبات على موسكو ، بحسب بوليتيكو.

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