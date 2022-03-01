روسيا: سنواصل العملية العسكرية في أوكرانيا حتى تحقيق الهدف

2022-03-01 / 11:45 صباحًا
3
هبة بريس - وكالات

أكد وزير الدفاع الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن مجموعة القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا ستواصل القيام بعملية عسكرية خاصة هناك حتى تحقيق أهدافها.

وقال شويغو في تصريحات له اليوم الثلاثاء إن “حماية روسيا من تهديد عسكري من الغرب هي المهمة الرئيسية للعملية الخاصة في أوكرانيا”.

وشدد شويغو على أن الجيش الروسي لا يحتل الأراضي الأوكرانية، بل يتخذ كافة الإجراءات للحفاظ على أرواح المدنيين وسلامتهم، مؤكدا أن الضربات أثناء العملية لا تستهدف إلا المنشآت العسكرية وتنفذ باستخدام أسلحة عالية الدقة فقط.

وأشار شويغو إلى أن الجانب الأوكراني يستخدم المدنيين كدروع بشرية جراء الاشتباكات والأعمال القتالية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الرئيس الأوكراني ل”الاتحاد الأوروبي”: “أثبتوا أنكم أوروبيون و معنا وسننتصر”

الرئيس الأوكراني ل”الاتحاد الأوروبي”: “أثبتوا أنكم أوروبيون و معنا…

2022-03-01 / 2:51 مساءً
Photo of المجلس الأوروبي: العقوبات ضد روسيا ستؤثر علينا أيضا ويجب أن نستعد

المجلس الأوروبي: العقوبات ضد روسيا ستؤثر علينا أيضا ويجب…

2022-03-01 / 2:05 مساءً
Photo of زيلينسكي: جميع المدن الكبرى في أوكرانيا محاصرة

زيلينسكي: جميع المدن الكبرى في أوكرانيا محاصرة

2022-03-01 / 1:46 مساءً
Photo of الكرملين: روسيا تواصل اعتبار زيلينسكي رئيسا شرعيا لأوكرانيا

الكرملين: روسيا تواصل اعتبار زيلينسكي رئيسا شرعيا لأوكرانيا

2022-03-01 / 1:04 مساءً
Photo of هيئة الأركان الأوكرانية: روسيا خسرت 5710 جنود و29 مقاتلة

هيئة الأركان الأوكرانية: روسيا خسرت 5710 جنود و29 مقاتلة

2022-03-01 / 12:12 مساءً
Photo of أوكرانيا: كييف قد نفدت تقريبا من صواريخ “ستينغر” و”جافلين”

أوكرانيا: كييف قد نفدت تقريبا من صواريخ “ستينغر” و”جافلين”

2022-03-01 / 11:44 صباحًا
Photo of زيلينسكي يعفي الأجانب الراغبين في القتال مع أوكرانيا من التأشيرات

زيلينسكي يعفي الأجانب الراغبين في القتال مع أوكرانيا من…

2022-03-01 / 10:46 صباحًا
Photo of سوريا: ندين الحملة الغربية المعادية لروسيا حول أوكرانيا

سوريا: ندين الحملة الغربية المعادية لروسيا حول أوكرانيا

2022-03-01 / 10:06 صباحًا
Photo of أستراليا: سنمول توفير أسلحة فتاكة لأوكرانيا

أستراليا: سنمول توفير أسلحة فتاكة لأوكرانيا

2022-03-01 / 9:45 صباحًا
Photo of البنتاغون: روسيا “متأخرة عن خطتها” في غزو أوكرانيا

البنتاغون: روسيا “متأخرة عن خطتها” في غزو أوكرانيا

2022-03-01 / 9:26 صباحًا

‫3 تعليقات

  3. المناورات الروسية البيلاروسية الامس هي بمثابة رسالة واضحة بأن كل الأسلحة يمكن استعمالها لتحقيق النصر حتى لو كانت نووية فإما النصر او الفناء..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق