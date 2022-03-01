التوجس يحيط بالطلبة المغاربة في روسيا وسط مطالب بإعادتهم للوطن

2022-03-01 / 11:25 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

نشر بعض الطلاب المغاربة المقيمين بدولة روسيا تدوينات يعبرون من خلالها عن قلقهم من استمرار الحرب بين روسيا و أوكرانيا وسط المخاوف من التصعيد العسكري بعد تلويح بوتين باستخدام السلاح النووي و كذا في ظل التقارير التي تؤكد اقتراب الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا مما قد يدفع بالمنطقة للمزيد من الاحتقان.

و يسود الخوف و التوثر بين صفوف الطلبة المغاربة الذين يدرسون بالجامعات الروسية، مخافة أن تتعرض المدن الروسية التي يتواجدون بها لأي هجوم صاروخي من قبل أوكرانيا و حلفائها في حال استمرت الأمور لأسوء مما هي عليه.

و طالب بعض الطلاب المغاربة سلطات الرياط بضرورة التدخل لإجلائهم كما وقع مع الطلبة المقيمين في أوكرانيا، خاصة بعد أن أوقفت بعض الجامعات الروسية الدراسة الحضورية لأجل غير مسمى بسبب الظروف الأمنية غير المستقرة.

و بالرغم من كون الوضع داخل روسيا ليس هو نفسه داخل أوكرانيا بسبب التوغل العسكري الروسي داخلها، غير أن لا شيء يبعث على الاطمئنان بالنسبة للطلبة المغاربة هناك و ذلك بسبب الإمدادات العسكرية التي قد تحصل عليها كييف من دول أمريكا و الاتحاد الأوروبي.

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