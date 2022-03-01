تقرير: 25% من النشيطين المشتغلين يتوفرون على التغطية الصحية

2022-03-01 / 11:06 صباحًا
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هبة بريس

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن ربع النشيطين المشتغلين (%25) يتوفرون على التغطية الصحية المرتبطة بالشغل خلال سنة 2021،( %37,4 بالمدن و%7,9 بالقرى) مقابل 24,7% سنة 2020 .

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول المميزات الأساسية للسكان النشيطين المشتغلين خلال سنة 2021، أن المشتغلين بقطاع “الصناعة ” يسجلون أعلى معدل للتغطية الصحية المرتبطة بالشغل (45,4%)، يليه قطاع “الخدمات” (36,9%)، ثم قطاع “البناء والأشغال العمومية” (%11,7) وقطاع “الفلاحة، الغابة والصيد” (%4,6).

وأبرز المصدر ذاته أن نسبة المستفيدين من التغطية الصحية تتحسن مع ارتفاع مستوى الشهادات، حيث تنتقل من %10,5 بالنسبة للأشخاص الذين لا يتوفرون على شهادة إلى %72,9 بالنسبة لحاملي الشهادات ذات المستوى العالي.

وأضافت المندوبية، أن نحو النصف %45,4 من المستأجرين يستفيدون من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل، 53,3% بالوسط الحضري و23,4% بالوسط القروي. وتبلغ هذه النسبة %58,8 لدى النساء و%42 لدى الرجال. وبالنسبة للأشخاص الذين يمارسون شغلا ذاتيا، تبلغ هذه النسبة 4,2%.

وتشير المذكرة إلى أن حوالي نشيط مشتغل واحد من بين كل أربعة (24,4%) يستفيدون من نظام للتقاعد، 37,1 %بالوسط الحضري و6,8 %بالوسط القروي.

ويبقى معدل الانخراط بنظام التقاعد مرتفعا بالنسبة للنساء مقارنة مع الرجال، مسجلا على التوالي 28,7 %و23,1%

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