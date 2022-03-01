سيارات الأجرة بجهة البيضاء سطات تسترجع طاقتها الاستعابية و تلغي زيادة التسعيرة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

عادت سيارات الأجرة الكبيرة الحجم بجهة الدار البيضاء سطات لتسترجع طاقتها الاستعابية الاعتيادية المحددة في 6 مقاعد و ذلك بعد فترة طويلة فرض عليها نسبة 50 في المئة ثم 75 في المئة من المقاعد المسموح بها.

و أصبحت سيارات الأجرة الكبيرة الحجم التابعة لمختلف أقاليم و عمالات جهة الدار البيضاء سطات تحمل ستة ركاب عوض أربعة و خمسة التي كان معمولا بها في جل المناطق.

هذا الأمر انعكس كذلك على مستوى التعريفة، حيث تقلصت ليعود سعر التنقل لفترة ما قبل كورونا و هو ما كان له الأثر الإيجابي لدى المواطنين من ركاب وسائل النقل العمومي.

و يعود سبب العودة للطاقة الاستيعابية العادية لسيارات الأجرة لتخفيف تدابير الحجر الصحي بفضل تحسن الحالة الوبائية ببلادنا ، حيث سمح كذلك بفتح المدرجات في وجه جماهير الكرة و بفتح الحدود و غيرها من إجراءات التخفيف.

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