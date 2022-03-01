الرئيس الأوكراني: المفاوضات مع روسيا لم تحقق النتائج المرجوة

2022-03-01 / 9:13 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنّ الجولة الأولى من المفاوضات مع روسيا لم تحقق نتائج تريدها أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في كلمة عبر الفيديو: “الجولة الأولى من المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا لم تحقق نتائج نريدها”، موضحاً أنّ “الطرف الأوكراني سيقرر كيفية التحول للجولة الثانية، بعد أن يتناول نتائج الجولة الأولى بالتحليل”.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني إنه “لا يعوّل كثيراً” على نتائج الاجتماع الروسي الأوكراني في بيلاروسيا.

وقال مكتب الرئيس الأوكراني، في وقت سابق، إنّ الموضوع الرئيسي المطروح على طاولة المفاوضات “وقف فوري لإطلاق النار وخروج قوات من أراضي أوكرانيا”.

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