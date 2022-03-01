وجدة ..توقيف عشريني متورط بحيازة وترويج المخدرات

هبة بريس : وجدة

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، يومه الاثنين 28 فبراير الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 22 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه بمدينة وجدة بناءا على مذكرة بحث صادرة في حقه على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة وترويج المخدرات، وذلك قبل أن تسفر إجراءات البحث معه عن تحديد هوية مزوده بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد مكنت عملية التفتيش المنجزة بمنزل المزود الكائن بضواحي منطقة “بني ادرار”، التي تبعد بحوالي 40 كيلومترا عن السعيدية، من حجز 4114 قرص مهلوس من نوع “إكستازي”.

وقد تم إيداع المشتبه فيه الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة بغرض تو

يف المزود والذي يعتبر المشتبه فيه الرئيسي في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0