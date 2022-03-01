وجدة ..توقيف عشريني متورط بحيازة وترويج المخدرات

2022-03-01 / 7:45 صباحًا
0

هبة بريس : وجدة

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، يومه الاثنين 28 فبراير الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 22 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه بمدينة وجدة بناءا على مذكرة بحث صادرة في حقه على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة وترويج المخدرات، وذلك قبل أن تسفر إجراءات البحث معه عن تحديد هوية مزوده بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد مكنت عملية التفتيش المنجزة بمنزل المزود الكائن بضواحي منطقة “بني ادرار”، التي تبعد بحوالي 40 كيلومترا عن السعيدية، من حجز 4114 قرص مهلوس من نوع “إكستازي”.

وقد تم إيداع المشتبه فيه الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة بغرض تو
يف المزود والذي يعتبر المشتبه فيه الرئيسي في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وزير الفلاحة: السيادة الغذائية في صلب الإستراتيجية الحكومية

وزير الفلاحة: السيادة الغذائية في صلب الإستراتيجية الحكومية

2022-03-01 / 9:58 صباحًا
Photo of فاس .. الحبس النافذ 30 سنة لفقيه اغتصب إبنته القاصر

فاس .. الحبس النافذ 30 سنة لفقيه اغتصب إبنته…

2022-02-28 / 10:34 مساءً
Photo of مجلس المنافسة: أسعار السلع والمنتجات والخدمات تحددها آليات المنافسة الحرة

مجلس المنافسة: أسعار السلع والمنتجات والخدمات تحددها آليات المنافسة…

2022-02-28 / 10:25 مساءً
Photo of انتقادات لمسؤول جهوي بكلميم بعد إلغاء صفقة قانونية باستعمال ” الفاكس “

انتقادات لمسؤول جهوي بكلميم بعد إلغاء صفقة قانونية باستعمال…

2022-02-28 / 10:02 مساءً
Photo of “الداكي” يتبادل التجارب مع رئيس القضاء بجمهورية السودان

“الداكي” يتبادل التجارب مع رئيس القضاء بجمهورية السودان

2022-02-28 / 9:50 مساءً
Photo of ” الكونفدرالية ” تُدين ضرب القدرة الشرائية للمواطنين

” الكونفدرالية ” تُدين ضرب القدرة الشرائية للمواطنين

2022-02-28 / 9:26 مساءً
Photo of الحكومة تعلن تعميم برنامج “أوراش” على سائر التراب الوطني

الحكومة تعلن تعميم برنامج “أوراش” على سائر التراب الوطني

2022-02-28 / 8:59 مساءً
Photo of الخدمة العسكرية 2022 ..تدابير أعطت زخما قويا لعملية الإحصاء

الخدمة العسكرية 2022 ..تدابير أعطت زخما قويا لعملية الإحصاء

2022-02-28 / 8:11 مساءً
Photo of “خلية الأزمة” تستقبل ممثلين عن أولياء أمور الطلبة المغاربة بأوكرانيا

“خلية الأزمة” تستقبل ممثلين عن أولياء أمور الطلبة المغاربة…

2022-02-28 / 7:35 مساءً
Photo of سياسية ألمانية ..التنمّر على روسيا وإغراء أوكرانيا بوعود واهية فشل تاريخي

سياسية ألمانية ..التنمّر على روسيا وإغراء أوكرانيا بوعود واهية…

2022-02-28 / 7:06 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق