طقس الثلاثاء : الحالة الجوية باردة مع نزول قطرات مطرية متفرقة

2022-03-01 / 7:30 صباحًا
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هبة بريس _ و م ع

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بطقس بارد نسبيا فوق كل من المرتفعات، الريف والهضاب العليا الشرقية، وذلك خلال الليل والصباح.

كما سيلاحظ تشكل كتل ضبابية على السهول الشمالية والوسطى خلال الصباح والليل.

ويتوقع أيضا نزول بعض القطرات المطرية المتفرقة فوق مناطق الأطلسين الكبير والصغير خلال الزوال مع تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما فوق منطقة طنجة والسواحل الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و06 درجات بمرتفعات الأطلس والهضاب العليا الشرقية ، وما بين 12 و17 درجة بكل من السواحل الوسطى للمحيط الأطلسي، منطقة سوس والأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 06 و12 درجة بباقي جهات المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار ،فستعرف انخفاضا بالجنوب-الشرقي، بينما ستبقى مستقرة بباقي أرجاء البلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بمنطقة البوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان على طول الساحل الأطلسي.

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